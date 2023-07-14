有性趣：話題脫星吐氣揚眉

霸氣反擊

28歲美國脫星Kendra Sunderland，早前喺網絡直播節目中，談及佢喺AVN頒獎禮上獲得粉絲票選「最迷人車頭燈」嘅提名時，令佢感到相當自豪，更乘機反擊Haters抨擊佢嘅乳頭似意大利辣肉腸片。佢坦言已經忍咗Haters好耐，依家獲得提名足證其實有唔少粉絲欣賞佢對車頭燈。如此霸氣反擊，自然引起網民熱議，不過Kendra Sunderland一啲都唔擔心，事關佢已非首次成為話題人物。早喺19歲時，當年仲係俄勒岡州立大學學生兼成人女主播嘅佢，便因為喺校內圖書館進行成人直播，露出一對車頭燈而惹上官非，結果佢被大學踢出校，並被直播網站封閉帳號，但卻成為佢投身脫界嘅契機，更跟著名四仔片廠Brazzers簽下多年專屬合約，可謂塞翁失馬，焉知非福。