洋媚女子：好色眼鏡娘 狂放搶韁

四眼妹一向予人文青氣質，之但係落入四仔片廠手中，就被塑造成外表斯文，內裏荒淫嘅形象，就好似今次推介嘅3套作品咁，由脫星扮演好色眼鏡娘，四圍溝仔之餘，床上態度更係狂放搶韁，誓要將對手榨乾！

才女開竅 才女理論上好多嘢都識，但喺呢套Brazzers出品嘅《Kinky Secrets of the Suburbs》當中，班才女卻對男女情慾空有理論而零實踐，而為咗可以將理論化為行動，呢晚佢哋決定出動！由Lily Lou、Cherie DeVille、Codi Vore等多位經驗豐富兼有爆乳嘅脫星參演，故事講佢哋為得償情慾心願，於是搵嚟男人心目中嘅女神Lily Lou教路，希望能為佢哋嘅情慾困局指點迷津，而女神嘅教導唔單止有效，激烈嘅肢體交鋒更係火辣十足。

情迷巨兵男 咪以為四眼文青妹只愛睇書，其實佢哋有好多幻想㗎，而喺呢套DarkX製作嘅《Hardcore Size Queens》入面，一班四眼妹嘅腦海中，不但充滿各種令人面紅耳赤嘅床上幻想，更愛幻想對方係巨兵男添！由Mason執導，Anna Claire Clouds、Maya Woulfe、Demi Hawks等多位脫星演出，劇情講班四眼妹陷入發情期，睇乜嘢書都會聯想到巨兵男，心郁郁之下，佢哋終於按捺不住，喺圖書館主動出擊溝仔上床，只係最終能否如願，就要等大家自己睇喇！

獻出第一次 索女高材生都會有生理需要，呢番話正係出自Elegant Angel喺宣傳呢套《Nerdy Girls #3》時講嘅。由Sid Knox執導，今次搵嚟Jewelz Blu、Leana Lovings、Eliza Ibarra等樣貌與身材兼備脫星演出，講述佢哋每位都係高質才女，因為平時太過內斂，又唔知點樣同男人相處，搞到冇仔埋身零異性緣，而喺派對中佢哋決定豁出去，為第一次異性接觸而努力！脫星嘅身材固然係本片嘅重點，佢哋床上嘅搶韁態度，更係值得四仔迷一再回味。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：四眼娘之所以會成為四仔片廠最愛角色之一，在於佢哋外表斯文又內向，卻有慾求不滿嘅反差感，而呢點喺今次推介嘅3套作品中，不但充分體現出嚟，當中尤以配合有趣劇情嘅《Kinky Secrets of the Suburbs》，最令人印象深刻。

撰文：魂