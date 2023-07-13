今夜一丁：篠崎愛 巨乳魅力再昇華

要令鑽石顯得光芒四射，事前必須經過細心切割同打磨！同樣道理，要成為演藝圈中一顆耀眼嘅星，往往需要一段時間慢慢浸淫，今日為大家介紹嘅寫真女優篠崎愛，就係一個最明顯嘅例子。

狀態勝從前 日本寫真界有唔少女優都係天賦異稟，唔止係樣靚身材正，而係出道十多年仍然Keep得到良好狀態，甚至愈嚟愈迷人，就好似獲封「史上最強美胸」嘅熊田曜子、「G奶女帝」杉原杏璃，同埋「童顏巨乳掌門人」篠崎愛！

細細個已恨做偶像嘅篠崎愛，早喺2006年已被星探發現，唔經唔覺喺寫真界活躍咗十幾年！家陣愛妹已踏入31歲，但講到最佳、最吸引嘅狀態，永遠唔會係過去式，除咗顏值冇跌Watt，連身上對G奶都冇走樣迹象，加埋體態弗過以前，吸引力可謂有增無減！

難得有劇拍 講番愛妹嘅寫真女優之路，一直打正旗號以G Cup上圍做賣點，加埋有副可愛面孔，無論寫真碟、寫真集嘅銷量都相當理想，有一次試過登上韓國雜誌嘅封面，該期雜誌即被搶購一空，號召力有幾勁可想而知！

早前，愛妹一度告別寫真界去咗發歌星夢，直至近年先至重操故業，再次拍水着寫真。最近愛妹又有開心事同大家Share，就係有機會參演知名電視劇集系列《世界奇妙物語》其中一集！原來愛妹嘅工作瓣數雖然多，但係拍劇就少之又少，難得可以喺電視劇亮相，唔怪之得佢咁高興啦！

社交網站除咗拍寫真之外，篠崎愛仲有好多演藝工作，想緊貼其工作動向同最新寫真情報，就要多啲登入佢嘅社交網。

Profile

年齡：31歲

身高：5呎3吋

三圍：35-24-35

撰文：賢