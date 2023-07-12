色日放送：落雨濕身 飛釘誘人

視覺刺激的確係可以挑起慾望，好似平平無奇白烚雞蛋未必令人即刻就想食，但係將佢整成熱辣辣、金黃色嘅炒蛋，就令人流晒口水喇！AV業界資深人士神仙乙亦表示認同，就好似日本AV界嘅「大雨濡濕系列」咁，女主角被大雨淋濕身，搞到若隱若現兼飛釘，令男主角睇到慾火飆升，繼而引發連場激戰！

高潮回饋 喺S1出品嘅《看見前輩濕身透視出J奶》當中，打工仔真宙因為文件出錯而被上司鬧咗一餐，好在有女同事鷲尾芽衣安慰，仲陪佢加班到夜深，咁都未算，兩人收工時遇着落大雨，芽衣仲無懼濕身帶埋對方返香閨！而真宙見到芽衣白雪雪嘅恤衫濕到透晒Bra，情不自禁伸出祿山之爪，估唔到芽衣一啲都唔介意，更樂於配合對方嘅進一步行動，而真宙就出盡全力答謝呢位咁「好雙乳」嘅女同事，令佢高潮一浪接一浪以作回饋！

喪嗒鄰人妻 片廠LUNATICS製作嘅《透視出胸罩巨乳人妻無意識挑釁》，講述單身男太郎搭電梯返屋企嘅時候，被大雨淋濕身嘅鄰居人妻夏海沙耶突然衝入電梯，而太郎被佢濕到透視內裏胸圍嘅撩人意態所吸引！當知道沙耶嘅老公有排都未返屋企之後，太郎借頭借路話想參觀沙耶嘅屋企，仲乘機挑起對方嘅慾火。原來沙耶係外表斯文，內裏身痕，好快就任由太郎進攻，最後更中出收場添！自此之後，太郎成日登門造訪搵沙耶大玩濕身誘惑。

捉緊良機 於Planet Plus推出嘅《思念已久的家庭教師回不了家》入面，正太雖然已經係成年人，但係就讀大學嘅佢，學業成績極差，所以父母請來家庭教師美波桃幫佢補習。桃妹溫文有學識，而且上圍激凸，令正太一見傾心，直至有一晚，良機終於出現喇！話說父母出咗街，留低正太獨自在家，突然門鐘響起，原來係被大雨淋濕晒嘅美波桃，正太即刻遞上毛巾，就喺呢個時候，佢見到桃妹若隱若現難以自控，於是膽粗粗主動求歡，其熱情好快就打動到桃妹，於是二人就喺呢個風雨交加嘅晚上瘋狂激戰喇！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：AV女優幾索都好，成日一出場就剝光豬激戰，睇得兩三次就會覺得悶，而今日為大家介紹嘅「大雨濡濕系列」就大玩濕身透視誘惑，再加插意外式撻着元素，令作品有戲味亦充滿視覺刺激！喺3部作品中，本仙最鍾意鷲尾芽衣主演嘅《看見前輩濕身透視出J奶》，一來芽衣對J奶真係又大又靚，二來佢表現得富同情心又待人親切，角色極之討好，三來又有多個濕身透視場面，有時透點，有時又透出胸圍，元素夠晒豐富！

撰文：賢