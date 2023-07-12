有性趣：愉虐夫妻分享性癖好

唔着底褲出街

經常喺網上分享性生活嘅老公Fabio Gontijo同老婆Jenny，憑住出位又露骨嘅內容而獲得相當高人氣，兩人嘅社交網各自擁有70萬粉絲，名副其實係網紅夫妻檔。究竟呢對相識5年，喺一年前結婚嘅夫妻，佢哋喺社交平台上所分享嘅內容有幾出位呢？好似Jenny就稱經常唔着底褲出街，引到丈夫硬晒軚後，就會喺私密空間內曳曳，而Fabio Gontijo就話最鍾意同老婆玩遙控震蛋，一邊行街一邊震到出現高潮，令大家都感到勁興奮。此外，佢哋又自稱係愉虐愛好者，不但經常翻睇電影《格雷的五十道色戒》搵靈感，更經常用新奇嘅愉虐道具嚟征服對方。Jenny笑稱喺結婚前一晚，為咗玩盡啲，便去情趣用品店掃貨，結果幾乎將所有產品買晒返酒店。事實上，佢哋現時亦充當夫妻閨房指導員嘅角色，希望能讓更多夫妻體驗愉虐嘅樂趣。