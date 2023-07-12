今夜一丁：Mariana Morais森巴女郎 睇得又揪得

講到性感惹火嘅網紅，點可能冇以火辣熱情著稱嘅森巴女郎呢？好似呢位嚟自巴西嘅Mariana Morais，唔單止外形睇得，原來佢仲好揪得㗎，皆因佢除咗係網紅之外，仲係一位女格鬥家，難怪佢嘅肌肉咁結實有力啦！

外柔內剛 講起森巴女郎，當然係佢哋性感得嚟，又活力十足嘅形象，加上玲瓏浮凸嘅身材，着上森巴傳統嘉年華嘅服裝，總係輕易成為男士嘅焦點。出生於巴西聖保羅州嘅Mariana Morais，亦充分展現出森巴女郎嘅獨特個性，不但熱情如火，仲係一個外柔內剛嘅索女，內裏擁有一顆堅強嘅心！

據稱Mariana Morais呢個藝名其實係嚟自同州份嘅著名巴西綜合女格鬥家，佢表示因為自細比較內向關係，所以養成怕事嘅性格，有次佢喺電視睇格鬥比賽時，被對方喺擂台上不屈不撓嘅精神而留下深刻印象，故此當佢喺2017年開始模特兒工作時，便決定以對方嘅名字作為藝名，並希望好似對方咁做到百折不撓之餘，更擁有勇往直前嘅個性。

努力鍛煉 雖然佢希望自己擁有面對困難嘅勇氣，但睇番佢自從喺模特兒界出道後，事業發展得相當順利，事關佢唔單止擁有迷人嘅美貌，玲瓏浮凸嘅身材更係令人流晒口水，尤其着上比堅尼嘅佢，將前凸後趷嘅曲線美展露無遺，成為唔少男士心中嘅性感女神。

不過卻估唔到，Mariana Morais表示自己嘅誘人身材，其實係經過一段長時間鍛煉嘅成果。原來佢以前嘅身材有點Baby Fat，卻夢想有日能成為模特兒，正因為咁嘅緣故，所以經常被人取笑，因而形成內向嘅性格，亦因此當佢見到女格鬥家喺擂台上嘅風姿後，便決定以對方為榜樣，不但戒掉唔健康嘅飲食習慣，更努力做運動，仲玩埋綜合格鬥，真係睇得又揪得！經過多年堅持後，佢不但鍛煉出誘人身段，更憑住模特兒嘅人氣，喺網絡爆紅兼成為現今炙手可熱嘅性感網紅。

社交網站

擁有超過106萬粉絲嘅Mariana Morais，身材有幾正，睇過佢喺網上分享嘅福利相就知道，但如果想睇尺度更大嘅火辣寫真，當然唔可以錯過佢嘅OnlyFans帳號，必定睇到你心跳加速！

Profile

出生地：巴西

身高：163cm

三圍：36DD-23-36

撰文：魂