今夜一丁：豐田留妃 曲線美稱后

風水術語有所謂「曲水有情」，查實同男士對女性身材嘅偏好如出一轍，只要胴體曲線玲瓏浮凸，好易牽動男士嘅情慾。唔知擁有一身「至高曲線美」嘅豐田留妃，又會令幾多男士心跳加速呢？

完美胴體 近期日本寫真界出咗一位大波少女叫菊地姬奈，差唔多雄霸晒各大小雜誌嘅封面，搞到淺川梨奈、本鄉柚巴、寺本莉緒等一眾寫真小天后大為失色，認真犀利！不過，氣勢如虹嘅姬奈，並唔代表無人可以匹敵，好似呢期冒起得好快嘅豐田留妃，絕對有得揮，睇嚟新一代寫真妹之間勢必有一番龍爭虎鬥！

現年20歲嘅留妃，樣子甜美，青春逼人，笑起上嚟有令人融化嘅治愈力。但對寫真迷而言，阿妹嘅身材先至係最吸睛，上圍有對飽滿嘅E奶，條小纖腰又夠幼細，仲要坐圍夠晒分量，併埋一齊簡直係完美，難怪呢副胴體被譽為「至高之曲線美」！

曝光率高 童星出身嘅留妃，5歲已經喺幕前亮相，演過日劇《八重之櫻》等作品。自從阿妹投身寫真女優行列，成績相當好，最叻女一役莫過於17歲嗰年成功打低超過3,000名參賽者，喺「雜誌小姐2019」呢個選美活動中摘下后冠，呢項殊榮令佢成為自1998年後第二位獲得相同殊榮嘅琦玉縣美人，亦令佢獲得「寫真界未來之光」嘅稱號。

由於阿妹嘅形象健康開朗，喺媒體嘅曝光率甚高，除咗成為擔任電視劇《超人TRIGGER》嘅女主角，又獲邀擔任一個大型沙灘排球盛事嘅形象大使，而喺嚟緊上映嘅青春電影亦可以見到佢嘅演出呢！

豐田留妃

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：32-23-35

社交網站 近期豐田留妃都幾進取，頻頻推出寫真作品，想睇吓有乜嘢靚相流出，就要多啲登入佢嘅社交網。

撰文：賢