睇片學英文：兩性秘密 床上話你知

人人都會有啲「秘密」，涉及性事就最普遍，例如有特殊癖好、曖昧關係等等，今日就同大家玩揭秘，分享情色世界入面各種「Secret」吧！

Secrets 暗指私處 話明係秘密，梗係唔可以隨便曝光或公開，咁喺男女身上有邊個部位稱得上係「秘密」？有正常智商嘅話，相信都應該意識到，難怪情色俚語中嘅「Secrets」，正正係私處嘅意思，而「Secret Parts」亦有同樣意思。講起私處，男士兵器都有個秘密，話說當佢硬晒軚時會有唔同形態，除咗硬直之外，仲有左彎同右彎之分！台灣男性學醫學會曾做咗一項調查，發現89%受訪男士係硬到直，10%向左彎，只有1%係向右彎。

Secret Entrance神秘入口？ 當女伴喺梳化上擺出意態撩人嘅甫士，好想將對方「就地正法」，有乜嘢體位最啱用？有性學家指「Secret Entrance」絕對係首選！千祈咪畀「Secret」呢個字嚇倒，查實呢招嘅玩法好簡單，女方只要打側身攤喺梳化上，男方就可以後進方式進行活塞運動，好處係女方唔使太過迎合男方動作，男方又可以用手挑逗女方嘅敏感帶，最緊要係雙方可以喺享受性愛嘅過程中互望，視覺刺激更上一層樓。

《Secrets That We Keep》婚外誘惑 女色對好多男士嚟講係難以抗拒嘅誘惑，尤其係有索女主動獻身，十居其九會把持唔住，就好似《Secrets That We Keep》嘅劇情發展。呢套由Red Light District喺2018年推出嘅四仔，搵嚟Dana Vespoli執導，脫星陣容包括Angela White、Kenna James、Romi Rain等有樣有身材嘅美女，故事講述片中一班男士陷入婚姻危機，偏偏有靚女喺呢個時候送上門，佢哋一方面怕老婆發現，一方面又按捺不住自己嘅情慾，如此矛盾又刺激嘅秘密關係，叫男士點算好？順帶一提，呢套作品喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出提名，絕對係高質之作。

同場加映：鈴木真夕代表作 男女之間存在秘密關係，即係唔見得光啦，好易令人聯想起偷情或不倫之戀，咁唔知發生喺巨乳女優鈴木真夕身上嘅「秘密」又係關於啲乜嘢？

呢套由VENUS喺2022年推出嘅《關於你和老友母親2人間的秘密》，劇情講述小鮮肉搭上熟女，亦係女主角真夕嘅代表作，最大賣點梗係佢嗰對35H爆乳啦！原來阿妹早喺2011年已進軍寫真界，並憑住大尺度演出而掀起話題，2015年再以E-BODY專屬女優身份登陸AV界，家陣就係一位企劃單體女優。

撰文：魂