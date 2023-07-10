色日放送：重遇同窗 一撻即着

唔少人出嚟社會工作後，都好懷念讀書時代嘅日子，所以不時會相約舊同學出嚟聚一聚。而喺日本AV界亦有好多「同窗會系列」作品，就係講述一班舊同學聚會，當中嘅男女喺酒精催化下，以及內心慾望嘅呼喚，結果由聚舊變成瘋狂激戰！

J奶威力強 喺E-BODY出品嘅《10年前被取笑平胸，現在變成J奶的女同學》當中，涼介去到舊同學聚會嘅時候，驚見當年畀佢取笑係「長平公主」嘅女同學日下部加奈，唔單止變得美艷迷人，上圍仲激增至J Cup添！更驚訝嘅係，原來加奈一直暗戀涼介，席間阿妹細細聲喺對方耳邊講，話想畀佢試吓J奶嘅威力，涼介梗係即刻應承啦！跟住二人火速去到酒店開房，加奈請食波餅兼大玩胸夾，令涼介興奮得滯忍唔住走火，好在奈妹嘅調情功夫一流，令涼介好快就重振雄風，引爆幾多次都冇問題呀！

填補空虛 於片廠Takara映像推出嘅《同窗會之後》入面，水端麻美同老公結婚3年，夫妻感情漸漸由濃轉淡，麻美更覺得老公冇厘情趣，更成日都冇性趣，兩人已經冇行房好耐，令麻美感到空虛又寂寞。有一晚，佢參加舊同學聚會，重遇變咗成功人士嘅瑛久，二人互相欣賞，後來更加互生情愫，仲走去開房添！麻美被瑛久嘅強勁雄風及熟練調情技巧完全征服，唔單止日後再相約偷情，而且仲次次都打真軍中出收場添！

念念不忘 由Premium製作嘅《同學聚會NTR，被重逢的前男友奪去身心的人妻》，講述人妻桃子去參加舊生BBQ聚會，重遇舊情人泰祥，變得高貴又端莊嘅桃子，令泰祥眼前一亮，更挑起淫根，膽粗粗約桃子去酒店重溫舊夢，估唔到阿妹竟然爽快答應！原來桃子雖然已婚，但係一直對泰祥嘅雄風念念不忘，上到房之後，桃子終於可以再次飽受快感衝擊嘅樂趣，而可憐嘅老公只可以一邊望住牆上嘅掛鐘，一邊孤獨咁等老婆返屋企！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：人愈大就愈少朋友，知心老友可能得番幾個舊同學，所以一有聚會本仙都必定到！而今日為大家介紹嘅「同窗會系列」，絕對能夠滿足到懷念學生時代嘅AV迷，喺3部作品中，本仙最鍾意日下部加奈主演嘅《10年前被取笑平胸，現在變成J奶的女同學》，除咗因為加奈心口對J奶真係好巨型外，作品仲加插一段男主角取笑學生妹加奈平胸嘅回憶，而現在加奈變得又索又大波，而且仲主動勾引，令作品多添幾分趣味。

撰文：賢