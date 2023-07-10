有性趣：挑逗話語講唔講好？

試探底線

英國性學家Jodie Slee喺接受媒體訪問時，談及早前HBO熱播劇集《The Idol》，當中男女主角嘅情慾挑逗話語，太過露骨及具有侮辱性，會令人誤以為挑逗係要如此粗鄙，先至具有挑逗性效果。佢表示挑逗話語唔單止要色情得嚟又要具有想像力，最重要係以尊重對方為前提，而最合適嘅做法，就係要先得到對方嘅同意。此話一出，唔少網民便起哄，唔通喺浪漫嘅氣氛下，男方或女方先要講：「等陣我會講啲鹹濕嘢，唔知你同唔同意呢？」如果你都係咁諗的話，就同呢班網民一樣有啲斷章取義，因為Jodie Slee所講嘅，其實並非要「Yes」或「No」呢種，而係先要了解對方嘅性格，跟住再用話語試探對方嘅底線，等對方有心理準備後，先至講啲一啲鹹濕得嚟又唔低俗嘅話語，咁就自然水到渠成啦！