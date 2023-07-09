洋媚女子：酒店鬆一鬆 醒神又回春

有人去酒店為咗度假輕鬆一下，亦有人係為咗爆房真箇銷魂，只係兩者可唔可以一齊發生呢？梗係可以啦，就好似今次推介嘅兩套作品咁，場面仲相當刺激又香艷呀！

心動艷遇 靚人靚景靚酒店，講緊嘅係呢套由片廠Naughty America出品嘅《Perfect Fxxxing Strangers 4》，搵嚟Victoria June、Karla Kush等人氣脫星演出，專程去到加州嘅旅遊勝地拍攝，故事講Karla Kush所飾演嘅酒店老闆娘，為收購新酒店而遠赴加州，單身已久嘅佢見到靚景時倍感寂寞，呢個時候忽然有男士埋身，心如鹿撞下便上演四級劇情。至於呢段情慾關係能否修成正果，大家要自己睇喇！

曳曳減壓 去旅行住酒店係平常事，只係全程都匿喺酒店內，卻所為何事呢？於片廠Deeper製作嘅《The View》中，就話畀大家知原因好簡單，就係為咗曳曳喇！由Anya Olsen、Avery Cristy等脫星參演，講工作狂Anya Olsen本來人靚身材正，因工作壓力搞到殘晒，於是佢出國旅行減壓，卻喺酒店重遇初戀男友，異地相遇加上孤男寡女，慾火一撻即着，由朝砌到晚。

撰文：魂