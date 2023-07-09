喜雙飛：甜心佳人 清新夠肉緊

日本AV界有好多風騷火辣嘅尤物，容易令男人一見就興奮！但係一下子就搞到慾火高燒的話，分分會引起心血管問題，而且睇得多都會厭，好彩AV界亦有好多可愛清新嘅甜心佳人，今日就搵嚟安達夕莉同星乃莉子兩位比併一下，睇吓邊個最討人歡心喇！

驚異G奶 日本AV大廠S1近年對於巨乳女優似乎求才若渴，接連發掘咗唔少上圍激凸嘅惹火尤物下海，好似汐世、小宵虎南同山手梨愛等，至於安達夕莉亦係其中之一。

今年21歲嘅佢，青春甜美，予人一派陽光女孩感覺，而佢更擁有一對「驚異之G奶」，原因係外形生得夠靚又富彈性，乳點仲要色澤淺淡，令人食指大動！佢曾經做過模特兒，2022年7月被S1招攬為專屬女優，由出道至今，好多AV迷都欣賞佢嘅清新開朗氣質以及親切笑容。而床上演出方面，夕莉顯得夠活力又夠主動，但係又唔會好似班癡女咁搶韁，招呼男優時動作溫柔體貼，令人睇得窩心暢快，加上表情恰到好處，流露出一臉享受又陶醉嘅樣子，令床戰場面相當悅目！

安達夕莉

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：34G-23-34

可愛糕點師 AV廠S1猛將如雲，不過又唔係得佢威晒嘅，SOD一樣有大把出色女優，而要喺當中搵一個同安達夕莉比併絕對唔難，好似星乃莉子就足以匹敵啦！今年24歲嘅佢，樣子精靈可人，一頭清爽短髮大大增加清新感覺，加上笑容真摯迷人，心口仲有對夠分量十足嘅E奶，真係吸引力爆燈！

佢喺2022年以寫真偶像身份登場，由於佢擁有糕點製造衞生師資格，亦做過糕點師，所以拍寫真時都特別以整蛋糕為主題，成功吸引到廣大觀眾注意。不過，莉子嘅寫真女優身份其實都係東家SOD嘅悉心安排，令佢宣布下海拍AV嘅時候，能夠帶來話題性同震撼性！2022年9月佢正式成為AV女優，好多AV迷都大讚佢外表似紗倉真菜，演出則似另一位師姐戶田真琴，因為兩人喺表演口技時都鍾意嘟起嘴仔，真係好可愛呀！

星乃莉子

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：34E-23-34

第1回合：鬥反應 安達夕莉初出道嘅時候，已經喺床上表現得相當享受，個冧豬樣真係好吸引！不過星乃莉子就更惹人興奮，因為男優每次進攻時，佢都會流露出抵受唔住衝擊嘅表情，反應夠晒肉緊呀！

第2回合：鬥身材 星乃莉子胴體纖巧婀娜，上圍亦唔細，但係安達夕莉體態纖巧之餘，仲帶幾分豐滿火辣，心口對巨乳更有「驚異之G奶」之稱，實在令人愛不釋手！

第3回合：鬥成績 安達夕莉演出甚佳，但係似乎未得到東家S1力捧，所以銷售成績只算合格。但係星乃莉子就唔同喇，其出道作品《新人星乃莉子AV DEBUT》，除咗喺上年銷量榜排名第5位，喺今年初仲成為周間銷售榜冠軍添！

Report：星乃莉子勝 安達夕莉身材夠火辣，演出亦活力十足，最近行小惡魔路線亦相當亮眼。不過星乃莉子喺AV作品中，同男優合作得更有默契，仲聽教聽話，做乜都咁落力，更重要係佢經常被男優搞到梨花帶雨又幾乎虛脫咁，睇到人興奮無比！

撰文：賢