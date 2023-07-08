世界Cup：大葉芽藻H奶妹玩封胸？

所謂「長江後浪推前浪」，身為業界嘅老前輩要識得見好就收，退落嚟讓路畀後生一輩上位，免得被人話阻住地球轉，之但係今期「世界Cup」主角大葉芽藻，出道只係短短一年就話要封胸，莫非咁快就唔拍寫真？真係令人摸不着頭緒！

顏值有幾高？ 芳齡20歲嘅大葉芽藻，初出道時可能係唔習慣對住鏡頭，冇咩笑容，搞到成個人好似老咗幾年，家陣唔止笑容親切，仲識得打扮，當堂變得青春可人！

重量級肉球 有冇聽過「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」？以前睇日本寫真見到E奶或F奶妹已經令好多人要瞪大雙眼，但家陣G奶妹都係司空見慣，去唔到H Cup都難以稱得上係巨乳，而今日介紹嘅大葉芽藻，心口對H奶就令一班寫真迷大呼興奮！

喺上年6月推出第一隻寫真碟嘅芽藻，身材真係好正，先係上圍有對重量級肉球，美觀度拍得住人氣女優鈴木富美奈嗰對「至寶級巨乳」，每次騷出嚟都令唔少男士暈得一陣陣，其次有個37吋豪華臀，加埋高度有5呎4吋，好自然得到唔少人支持。

進軍藝能界 查實芽藻喺高中畢業後，已決定唔讀大學而去打工，原因唔係話等錢使，而係希望搵機會殺入自己嚮往已久嘅藝能圈，結果寫真界成為佢嘅跳板，喺上年年尾舉行嘅「年度寫真偶像2022」中榮獲新人獎！

雖然寫真事業發展得順風順水，但芽藻似乎志不在此，最近宣布喺8月推出最後一隻寫真碟，到時就會封胸，唔再拍寫真，希望有多啲時間喺藝能界發展。至於有咩具體計劃，芽藻就話未有定案，可能係拍劇或做主持啩！講真，做藝能人都唔一定要同寫真界割席，希望阿妹喺未來日子會回心轉意啦！

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：飽滿、堅挺、有彈性，再加埋質感天然，絕對係極品靚波！

社交網站 芽藻近期密密為唔同單位拍寫真，似乎想喺引退之前留低多啲靚相畀大家留念，想知多啲佢嘅消息，就要密切留意其社交網喇！

大葉芽藻 年齡：20歲

身高：5呎4吋

三圍：38-25-37

撰文：賢