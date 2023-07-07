色日放送：神級美巨乳激烈震盪

日本AV界嘅巨乳女優質素愈來愈高，好多女優心口對巨乳更加被稱為「神級」添！亦因為咁，AV廠推出唔少以「神乳」為主題嘅作品，當中嘅女優人靚波正，心口對天然巨乳喺床戰時激烈震盪，令畫面動感十足又充滿激情，胸奴迷睇到欲罷不能呀！

大叔有運行 喺Moodyz出品嘅《我與大叔發生忘年戀》當中，吉川大叔人到中年高不成低不就，本來一直平平淡淡咁生活，之但係被老婆同女兒嫌棄，後來仲被兩母女拋棄添！有一日，吉川喺街上巧遇女兒嘅同學水卜櫻，而當櫻妹知道佢嘅情況之後，深感同情，仲主動上到吉川嘅屋企幫手做家務。入到屋之後，櫻妹唔單止冇嫌地方亂七八糟，更加願意獻身慰藉，櫻妹一除衫就露出一對鮮嫩水蜜桃，吉川即時舉旗致敬，發揮出強勁雄風令櫻妹高潮迭起，終於搵番男人嘅尊嚴喇！

保健室過招 片廠Prestige製作嘅《在保健室用身體進行指導》，講述擁有H Cup神乳嘅河合明日菜係保健室工作，除咗負責照顧有健康問題嘅後生仔，更加樂意教導佢哋嘅床上知識，菜妹除咗講解之外，仲會身教，實行同對方一齊剝光豬喺保健室練習各種床技，指導對方點樣撫摸可以令女性嘅敏感度大增，而明日菜教得咁用心，某程度上都係想享受快感，滿足私慾。

激戰女上司 於片廠WANZ推出嘅《神乳中出10連發絕倫癡女》入面，日下部加奈呢位擁有神級J奶嘅女上司，帶同男下屬和也一齊出外公幹，傾完公事之後，佢就捉埋和也去到附近嘅溫泉旅館輕鬆一下。加奈表面上嚴肅，但食飯時兩杯落肚令體內嘅慾火完全釋放，見到和也年輕力壯就梗係唔會放過啦，實行捉住對方上床瘋狂激戰！而和也怯於女上司嘅權力同地位，加上加奈咁好波，當然唔會拒絕，一於出盡全力砌到天光！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：相信好多人都係巨乳狂熱分子，特別鍾意睇巨乳AV女優，而今日就特別挑選咗3部由神乳級女優主演嘅作品畀大家欣賞，當中本仙最鍾意嘅一定係由水卜櫻主演嘅《我與大叔發生忘年戀》喇！因為櫻妹可愛又嫩口，更加擁有「十年一遇之美巨乳」稱號，喺片中佢演出夠落力，貼心又瞓身咁慰藉中年大叔，令人睇得興奮之餘，更流露出一種同是天涯淪落人嘅感動，值得再三回味！

撰文：賢