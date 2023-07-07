有性趣：「專業女友」勁吸金

每日傳短訊

想知乜嘢係「專業女友」嘅話，就要聽吓呢位32歲澳洲網紅Lucy Banks講解喇！作為單親媽媽嘅佢，喺經歷婚姻失敗及囊中羞澀下，便決定投身成人社交平台OnlyFans成為其中一位網紅。不過大家咪以為佢係製作成人內容，其實自稱專業女友嘅佢，正為男士提供名為女友體驗嘅服務，而服務內容包括每日傳短訊跟對方講早晨、傾吓日常生活等，總之係一般情侶每日會傾嘅嘢。Lucy Banks又稱讚自己記性好，會記得晒所有男顧客及佢哋父母嘅生日日期，甚至連對方嘅寵物名字都記得。佢坦言有男顧客會有過分嘅要求，但只佔少數。咪以為呢項服務好無聊，據佢稱憑住呢份「專業女友」工作，每日收入超過2,500澳元（約13,000港元），而會員人數亦不斷攀升，不但解決佢同女兒嘅生活費，仲可以去持續進修增值自己添！