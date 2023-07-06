色日放送：同事三分親 身痕唔使忍

好多打工仔日夜喺公司埋首工作，搞到半夜至收工返屋企，亦因為咁，對住同事仲多過屋企人，關係亦因而變得好親密，好似日本AV界嘅「同僚一家親系列」咁，同事之間感情好到不得了，有咩問題都會出手幫忙，就連生理需要都會照顧埋，二話不說展開激戰！

嗒盡全公司 喺Materiall出品嘅《公司的魔舌癡女》中，末廣純喺公司表面上係一位斯文又能幹嘅OL，但實際上係無男不歡嘅癡女，佢平時最鍾意搵男同事傾偈，期間愈傾愈貼近，之後就會伸出蛇舌勾引對方舌戰！由於純妹又靚女又誘人，班男同事個個都唔會拒絕，一於同佢打得火熱，任由純妹飽嘗口舌之慾，繼而喺公司不同角落激戰！最難得嘅係純妹唔會厚此薄彼，公司上上下下嘅男同事不分地位都能夠被佢「寵幸」，咁就一團和氣啦！

真空誘惑 由片廠Moodyz推出嘅《錯過了最後一班火車，住在同事的房間裏》入面，打工仔倫也同巨乳妹中山文香，唔單止係大學同學，畢業之後仲做埋同事。有一晚，二人加班到夜深，倫也仲錯過咗尾班車，而文香住喺公司附近，於是就叫倫也去佢屋企過夜。返到屋企後，二人把酒言歡，期間倫也見到冇戴Bra嘅文香若隱若現，搞到慾火難耐，便斗膽向阿妹求歡，而文香其實亦單身已久，畀倫也撩兩撩即時慾火高燒，兩人一於由夜晚玩到天光！

秘書變女王 片廠Faleno製作嘅《人人羨慕的美女巨乳秘書逆騷擾》，講述小野夕子係社長嘅秘書，可以話係一人之下，萬人之上，不過佢唔單止喺公司位高權重，更加鍾意做床上女王，只要佢睇中男同事，就會拉對方去會議室或社長室進行連場激戰，有時仲會出動各種道具，將對方扣上手銬盡情玩弄，雖然男同事係冇晒尊嚴，但為咗滿足夕子，惟有頂硬上啦！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：做同事當然會成日見面啦，所以打好關係相當重要。而今日介紹畀大家嘅「同僚一家親系列」當中，成班同事都關係良好，好到發生埋肉體關係添！當中本仙最鍾意末廣純主演嘅《公司的魔舌癡女》，原因係佢斯文又靚女，扮演OL的確似模似樣，而佢勾引男同事時，表現姣到出汁，加埋靈活蛇舌再配合體位交歡，製造出刺激萬分嘅床上畫面，令作品值得一睇再睇！

撰文：賢