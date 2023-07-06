今夜一丁：Daniella Chavez 紅顏一怒變網紅
人生充滿機遇，呢個講法用嚟形容智利網紅Daniella Chavez嘅遭遇，最貼切不過，事關失意於選美活動嘅佢，當日唔係一怒之下將裸照擺上網，又點會得到大批網民力撐呢？
抗議賽果
裸照流出嘅新聞時有發生，通常女主角都係受害者，極少聽到有人會主動將自己嘅裸照公開，Daniella Chavez都算係敢作敢為。事緣喺2015年，出生於智利拉斯孔德斯嘅Daniella Chavez參加咗一項選美比賽，當時佢係成人模特兒，因樣靚身材正，先後為多本男士雜誌拍寫真，得到好多男士追捧，人氣唔錯，亦令佢充滿雄心，諗住喺賽事中坐亞望冠，勢估唔到會輸畀當時年屆51歲嘅美魔女Katherine Salosny。屈居季軍嘅佢，當堂火都嚟，隨即喺社交網分享出浴裸照抗議，結果得到超過1萬3千名網民點讚，更有唔少人話佢嘅質素絕對贏亞軍成條街。
粉絲力撐
獲得網民力撐嘅Daniella Chavez，固然條氣順番啲，仲發現社交網係令自己有機會上位嘅渠道，於是佢喺唔同平台開帳號，又頻頻將性感照上載到互聯網，人氣好自然直線飆升。講真以阿妹嗰對咁凸出嘅巨乳，又點可能唔令人好想望多兩眼呢？而自從成為咗網紅，Daniella Chavez嘅模特兒工作接踵而嚟，甚至有唔少著名品牌邀約拍攝平面廣告，令佢有啲喜出望外。話時話呢位網紅嘅人氣有幾勁？臉書追蹤者超過113萬，Twitter粉絲超過170萬，而最勁嘅IG帳號更有近1,800萬人支持！如此粉絲量，又難怪Daniella Chavez咁落力經營社交網了！
Profile
出生地：智利拉斯孔德斯
身高：168cm
三圍：34DD-24-35
社交網站
近年主力喺網絡發展嘅Daniella Chavez，唔止密密喺社交帳號派福利，仲開設埋OnlyFans帳號搵真銀。為咗畀粉絲睇到多啲高質靚照，佢更頻頻去唔同地方取景，真係好唔話得！
撰文：魂
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/男極圈/odn-20230706-0706_00290_001/今夜一丁：Daniella-Chavez--紅顏一怒變網紅
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