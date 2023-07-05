歡樂性講堂：性私隱底線各人不同

Q：我在讀大學，女朋友也一樣，拍拖一年多都算幾夾。我見身邊男性和另一半都能暢所欲言，於是有一晚便和女朋友打開性話題，我講起中學時代玩偷桃、有男同學在廁格內打手槍被人鎖門整蠱，她聽得很開心。我跟住又講第一次夢遺弄濕褲和DIY經驗，但當我問她時，她看來幾尷尬，沒說話。為了打破沉默，我講曾經有同學想找援交而我不敢，女朋友就反感說我們就是這麼鹹濕嗎？我即話自己很乖，沒有實行，想想都是錯嗎？結果草草結束對話。女朋友算不算保守？坦誠反而變成人格污點？Kelvin

A：跟伴侶分享性私穩本身未必是錯事，但需了解每個人對於性與情慾的包容度和接納度也有差異。一方認為是坦誠的剖白，另一方卻有機會覺得那是禁忌、踩過了性底線。

大多數時候，對於旁人的故事較易接納，例如往日捉弄同學的笑話，聽了亦無妨。然而，當涉及分享個人或伴侶的貼身經驗，以至是好奇地提問敏感話題如自慰、破處、性行業、與分手伴侶的親密關係之類，對很多男女來說，每每難於啟齒。若突然反過來被女朋友追問，也未必是每位男性能夠有問必答。

談及性軼事時，除非對方樂於聆聽，若有不愉快氣氛，便應停止，以免對方反感。閣下遭到女朋友質疑，盡快轉話題是正確的，也不宜爭辯，更要避免女朋友疑惑何以跟她談這些？閣下也毋須太擔心這會留下壞印象甚至人生污點，換個角度，它反而展露了大家的性底線，原來女朋友受不了披露自娛的私隱；性交易的事情，縱使只說不做，她已不能接受。

縱然男女彼此發展着親密關係，還是要避免禍從口出，有些事情不能過分赤裸裸的透露。經一事長一智，也毋須拿女朋友跟別人的伴侶比較，只要緊記性私隱底線各人不同就好了。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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