今夜一丁：戶塚咲季 好動又愛笑

經常聽到有人呼籲話，做運動可以強身健體，但原來心情都會變得開朗啲！唔信？寫真女優戶塚咲季就有辦你睇，非常好動嘅佢，唔止身材弗爆，仲成日笑得好開心添！

細身大胸

喺日本寫真界可以搵到唔少身形細細粒但又好好波嘅女優，除咗長澤茉里奈、RAMU之外，今日為大家介紹嘅戶塚咲季，都屬於廟細燈籠大嘅好例子。身高只得5呎嘅咲季，家陣已經27歲，但望落成個學生妹咁款，可能同身形細粒有關，但上圍嗰對F奶分量十足，加埋條腰夠幼，其他部位又冇乜贅肉，散發出幾分健美感。原來阿妹之所以咁弗，因為好鍾意做運動，亦都因為呢個緣故，喺鏡頭前畀到人一種活力十足嘅感覺。另外，擁有一副可愛童顏嘅佢，成日都笑瞇瞇，身邊人好易被佢嘅陽光氣息所融化。