今夜一丁：愛場玲麗 游走全國浸G奶

好多人都鍾意去日本旅遊，除咗可以享受當地美食，仲可以去浸溫泉將身心完全放鬆，認真超爽！至於日本咁多溫泉，去浸邊一個好呢？咁就不妨睇吓巨乳寫真女優愛場玲麗嘅介紹喇，因為佢最近做咗溫泉達人，仲全裸浸畀大家睇添！

巨胸配巨躉 日本寫真界美女如雲，論樣貌確係美若天仙，但係論身材就未必個個都咁完美，有女優上圍激凸，但係屁股就冇乜肉，亦有女優擁有渾圓美股，但係就天生平胸，就好似自稱為「尻職人」嘅倉持由香及安枝瞳咁喇！不過，有齊巨乳同巨躉嘅女優都有唔少，就好似今日同大家見面嘅愛場玲麗就係其中之一。

年方29歲嘅佢，個樣帶幾分成熟韻味，眼大而明亮且嘴角上翹，笑起嚟散發住一股攝人風韻。身材方面亦相當唔錯，一來有5呎5吋高，二來上圍對G奶極具分量，體積夠大又夠彈性，同時仲擁有圓潤巨躉，可以話集齊兩大吸睛利器於一身，加埋24吋纖腰，令呢副胴體更添火辣同曲線美！

全裸浸溫泉 玲麗早喺2015年加入賽車女郎團隊「GAINER sucre」，憑住一副火辣身材而備受注目，令人氣急升。之後佢除咗做車女，亦跳上擂台，不過就唔係打拳玩摔角，而係擔任舉牌女郎，上台提示下回合數字。直至2019年，佢就投身寫真女優行列，將身材進一步展露畀大家欣賞，亦贏得唔錯嘅評價。

近期玲麗除咗繼續努力拍寫真，仲做埋網紅，拍片帶大家去到全日本多個溫泉勝地遊覽一番，品嘗當地美食之外，再去享受浸溫泉之樂！大家當旅遊節目咁睇都已經相當唔錯，而玲麗一向都唔吝嗇身材，喺片中更全裸浸畀大家睇，雖然係三點不露，不過亦夠晒吸睛醒神喇！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎5吋

三圍：37G-24-39

社交網站 喺愛場玲麗嘅社交網當中，除咗可以睇到好多佢嘅性感寫真照，滿足眼球外，亦可以了解到麗妹平日嘅生活點滴，粉絲們千祈唔好錯過喇！

撰文：賢