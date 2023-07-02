喜雙飛：挑逗誘惑 撩動男人心

挑逗女神與誘惑王后之間，邊種索女對你嚟講更吸引呢？今次就搵嚟兩位嚟自泰國嘅性感網紅Ally Papassorn及Pear Glam進行比併，睇吓邊個更能撩動男人心啦！

朱唇魅力 言語挑逗相信唔少人都識，但只憑幾個表情同動作，就已經能令男士想入非非，咁先至係名副其實嘅挑逗女神，好似呢位出生於泰國清邁嘅Ally Papassorn，正係最佳人辦。

佢唔單止樣貌出眾，身材更係前凸後趷，憑住迷人外形被網民喻為女神，而佢仲有一種令男士心動嘅必殺技，就係嘴唇魅力喇！不過大家唔好心邪，以為佢用小嘴做啲乜，其實係指佢拍攝寫真時鍾意咬嘴唇，有時仲會伸脷添，前者挑逗性十足，後者卻係調皮可愛，配合埋佢嗰對電力十足嘅大眼睛，試問男士們又點會唔被佢迷倒，搞到心郁郁呢？故此挑逗女神之名絕對係實至名歸。

Ally Papassorn

年齡：24歲

身高：166cm

三圍：34F-22-34

「泰」索御姐 誘惑男士嘅方法有好多，除咗憑住挑逗十足嘅表情外，肢體語言亦係其中之一。而講到誘惑男士本能嘅肢體動作，同樣嚟自泰國嘅Pear Glam正係箇中能手。

擁有迷人輪廓嘅佢，以輕熟魅力被網民冠以「御姐」之名。所謂「御姐」即係指佢年紀唔大，但氣質及性格都比較成熟，而且魅力十足。不過Pear Glam嘅先天本錢唔止在於外表，佢更擅長以肢體動作嚟誘惑男士。原來樣靚身材正嘅佢，唔單止係一位網紅及模特兒，更係舞蹈員，因此佢除咗拍攝寫真及平面廣告外，亦會到夜店表演跳舞，尤其擅長以誘人嘅舞姿嚟撩動男人心，要知道佢身材玲瓏浮凸，加上意態撩人，男士們唔睇到流口水就奇啦！

Pear Glam

年齡：25歲

身高：165cm

三圍：35G-23-35

第1回合：鬥心動 索女要令男人心動唔難，難在連女人見到亦會心動，呢種至係真女神呀！睇番Ally Papassorn同Pear Glam嘅粉絲當中，兩人都不乏女粉絲，前者嘅粉絲認為佢嘅表情夠可愛，而後者嘅粉絲則覺得佢最能展現女性魅力。

第2回合：鬥身材 玲瓏浮凸嘅身材對男人嚟講，嗰種吸引力確實強勁，Ally Papassorn同Pear Glam都係胸前有料之人，而且同樣係腰細腿長，加埋白滑渾圓嘅美臀，實在係超吸睛，只係Pear Glam嘅G奶更具分量，所以呢個回合勝。

第3回合：鬥人氣 同為性感網紅嘅兩人，要鬥嘅話，點可以唔比較粉絲量呢？Ally Papassorn嘅兩個社交網合共有超過10萬粉絲，人氣相當高，而Pear Glam嘅粉絲卻只得6萬，從數字上嚟睇，真係輸成條街呀！

Report：心跳加速 Ally Papassorn擅長喺影寫真時，以表情嚟挑逗男士，而Pear Glam則精於以誘人舞姿嚟誘惑男士嘅本能，前者以靜態表現為主，後者則以演出為吸睛手段，視乎大家鍾意睇寫真定係睇真人表演。不過可以肯定嘅係，兩者均有令男士心跳加速嘅本事。

撰文：魂