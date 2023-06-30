今夜一丁：蓼沼優衣仙氣小甜心

正所謂近朱者赤，近墨者黑，成日群埋啲愁眉苦臉嘅人都唔慌會行運，多啲同性格開朗嘅朋友一齊，雖然唔一定會有運行，但係至少日子都過得開心啲！而欣賞笑容燦爛嘅寫真女優蓼沼優衣，相信亦可以治愈人心，令大家嘅精神為之一振！

清新無邪氣 相信大部分男士都鍾意欣賞身材火辣心口激凸，而且演出充滿挑逗意味嘅豐滿寫真女優，不過睇得多巨乳巨躉，有時亦有為官能神經煥然一新，如果大家都認同的話，今日為大家介紹嘅蓼沼優衣就絕對啱晒口味喇！

年方21歲嘅優衣，青春可人，面上散發出一股清新脫俗嘅氣息，認真仙氣十足！更重要嘅係佢擁有無邪氣陽光笑容，一見到佢，即刻覺得成個人都通體舒暢、煩惱全消。至於身材方面亦唔算差，雖然冇大家都鍾意嘅巨乳，但係心口唔會平平無奇，一對C奶亦有睇頭，加埋肌膚白滑又細嫩，如此透明感十足嘅美肌為胴體大大增加吸睛度呀！

演出成人化 喺拍寫真之前，佢曾經從事過模特兒工作，而喺2020年參加選美活動「全國女子高中生制服收藏比賽」獲得亞軍，人氣開始漸漸上升。而佢投身寫真界之後贏得唔少美譽，包括被譽為「國民的青梅竹馬」以及「透明感十足之正統派美少女」等等。優衣出道之後發展路線都幾多，除咗經常擔任電台節目嘅嘉賓，亦做過MV女主角，近期仲拍埋電視劇添，曝光率相當高。

講番寫真工作，優衣初出道時以清新健康風格為主，不過踏入20歲之後就開始成人化，換上性感內衣拍寫真，唔知未來仲會唔會有更大膽嘅演出呢？真係令人非常期待呀！

社交網站 蓼沼優衣近期決定以寫真女優為主要工作，所以頻頻拍攝寫真，從其社交網當中就可以欣賞到唔少佢嘅寫真作品，感受一下其青春魅力喇！

Profile 年齡：21歲

身高：5呎2吋

三圍：32C-23-34

撰文：賢