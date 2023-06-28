今夜一丁：加拿大冰曲女神 脫戰袍晒球技

由模特兒轉型做網紅嘅例子，相信大家都睇過唔少，只係由運動員轉型做性感網紅卻唔多見，而呢位嚟自加拿大嘅Mikayla Demaiter正係其中一位，樣靚身材正嘅佢，原來係一位前冰上曲棍球嘅守門員，更有冰曲女神之稱添！

真材實料 唔知大家有冇睇過冰上曲棍球呢？喺呢項強度相當高嘅運動中，門將絕對係戰神般嘅存在，唔係話佢嘅入球能力強，而係在於因為佢要穿着厚甲關係，所以總係會比其他球員嚟得高大又威猛，亦因此當大家知道，五官標致兼身材玲瓏浮凸嘅Mikayla Demaiter，喺成為性感網紅前，竟然係冰曲隊嘅門將時，呢種反差感令人對佢印象深刻。

可能有唔少人會懷疑佢嘅冰曲守門員身份係虛構出嚟，皆因點睇佢嘅身形都唔似戰神，如果係咁諗嘅話就錯喇！於加拿大出生嘅Mikayla Demaiter，自細已經熱愛冰上曲棍球呢種運動，讀大學時更係校隊成員，畢業後亦一如所料成為加拿大省聯賽的藍水鷹球隊（Bluewater Hawks）嘅門將，絕對係真材實料嚟㗎！

轉型露肉 憑住美貌及索爆身材而成為隊中紅人嘅Mikayla Demaiter，卻喺職業聯賽打滾咗兩年後突然引退，並喺2017年投身到模特兒界，更推出超火辣嘅寫真，同時亦開設社交帳號做網紅。消息一出，固然令粉絲感到驚訝，卻同時又激讚佢嘅寫真睇到人心動不已。

不過話說回來，點解佢會突然脫下戰袍做性感網紅呢？雖然佢並冇直接回答過呢個問題，但從佢積極朝住模特兒界發展，密密拍攝超性感寫真，並喺社交帳號上分享火辣辣嘅寫真照呢點嚟睇，唔難發現佢對鏡頭前嘅工作更感興趣。事實上，Mikayla Demaiter對於自己嘅外形充滿自信，皆因從佢做模特兒開始，便不乏以超性感嘅造型露肉畀大家欣賞，令一眾淫民嘅眼球相當滿足。

社交網站

唔介意喺鏡頭前展現自己性感一面嘅Mikayla Demaiter，不但係一位IG粉絲超過238萬嘅網紅，同時亦開設埋OnlyFans帳號，以大尺度嘅寫真吸金，果真係人靚又識搵錢呀！

Profile

出生地：加拿大

身高：163cm

三圍：36DD-25-36

撰文：魂