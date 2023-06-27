今夜一丁：相樂伊織 一脫露峰芒

雖則話「樹大好遮蔭」，但要喺事業上出人頭地，就要喺適當時候走出「舒適圈」，單獨面對眼前嘅挑戰，就好似寫真女優相樂伊織，早前離開效力多年嘅大型藝能團體，結果喺一脫之下，「峰」芒畢露，人氣有增無減。

氣質冷傲 日本有唔少大型藝能團體，好似AKB48、NMB48、HKT48等等，絕大部分成員都係十零廿歲嘅美少女，青春又活潑，睇住佢哋喺舞台上載歌載舞，真係精神為之一振！不過，唔係個個成員都咁Kawaii，例如出身於乃木坂46嘅相樂伊織，就屬於氣質高冷型。

今年25歲嘅伊織，個樣生得溫文爾雅，仲畀到人一種冷傲嘅感覺，尤其喺收起笑容嗰陣，真係Cool到有啲嚇親人，但佢喺一次訪問中透露，有時係因為心情太緊張，先唔記得對住鏡頭笑啫！另外，伊織嘅身材都好正，心口對飽滿E奶夠白又夠挺，難怪殺入寫真界即一鳴驚人！

多線發展 相樂伊織細細個因為鍾意睇美少女藝能團體嘅表演，15歲嗰年走去參加乃木坂46嘅應募面試，雖然過到關但就未能即時入隊，理由係學校方面唔畀佢做藝能偶像，要等到翌年從學校畢業，先正式加盟呢隊人氣組合。

講番伊織喺團隊中嘅發展算係平平穩穩，及至2019年正式轉為單飛，發展路向開始多元化，除咗有機會演出舞台劇磨練演技，仲有幸成為籃球隊伍太陽搖滾嘅專屬司儀，表現仲相當出色，深受唔少籃球迷喜愛。最近，伊織終於決定加入寫真界，一脫之下，好多人都被佢嘅曼妙身材吸引住，相信好快有機會推出首本個人寫真集！

相樂伊織

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：34-23-34

社交網站 近期相樂伊織唔止參演舞台劇，仲密密拍寫真出「峰」頭，只要登入佢嘅社交網，就會知多啲佢嘅工作動向。

撰文：賢