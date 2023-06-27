睇片學英文：男歡女愛 情趣「大」晒

好多男士都渴望同「大」字扯上關係，尤其係性方面，除咗鍾意大波妹，仲成日覺得自己嘅尺寸大到嚇親人！事實上，喺情慾世界，大把同「大」（Big）字有關嘅話題，一於同大家數一數。

Big Bamboo 唔係煙具 廣東話「大碌竹」係指竹製水煙筒，但中文譯作大碌竹嘅「Big Bamboo」，同煙具零關係，而係暗指男士嘅兵器。點解無啦啦要加個「Big」字？相信係同男士總愛誇張自己兵器尺寸有關。睇番現實世界，有位男士嘅兵器勁到完全唔使誇大尺寸，佢就係現年50歲嘅美國男人Jonah Falcon，話說佢喺1999年亮相紀錄片《Private Dicks: Men Exposed》時，憑住正常狀態下9.5吋長、硬直時達13.5吋而聲名鵲起，並且成為全球最強神兵男。

Big L 最啱肥佬 唔少男士都有中年發福嘅情況，腰間條粗車呔搞到好多體位玩唔到，認真閉翳！有專家指出，有一招易學好玩嘅體位叫「Big L」，啱晒一眾肥佬。首先，女方喺床上打側瞓，其中一隻手墊喺頭下作枕，呢個時候男方只需要跪坐喺女方其中一隻腳上面，再將另一隻腳托喺肩上，就可以進行活塞運動，專家仲話，呢一招都好啱身形中等嘅男士，如果出動埋震蛋，情趣會提升唔少。

《The Big Lebowski: A XXX Parody》 百大必睇 唔知大家有冇睇過《The Big Lebowski》（大保齡離奇綁架）呢套荷里活電影呢？冇印象？唔緊要，但四級惡搞版《The Big Lebowski: A XXX Parody》一定唔可以錯過！呢套四仔由New Sensations喺2010年推出，搵嚟四仔名導Lee Roy Myers主理，仲請嚟Briana Blair、Kristina Rose、Bobbi Starr等多位紅極一時嘅脫星參演。作為一套惡搞之作，劇情設定同脫星造型都參考咗原作，加埋情慾演出夠晒火辣，所以當年獲得極佳銷量，之後更被AVN評為百大必睇四仔之一。

同場加映：經典神乳大浦安娜 日本AV界孕育咗唔少神乳級女優，而作為AV迷，有個名字一定要識，佢就係憑一對40I天然爆乳成功走紅嘅大浦安娜。

1980年喺日本北海道出生嘅安娜，2000年出道時已一鳴驚人，而呢套由WANZ FACTORY喺2003年推出嘅《超‧巨乳的角度》，可以話係佢嘅經典作，片中有大量特寫鏡頭，令嗰對爆乳顯得更震撼，加埋佢喺鏡頭前大玩精彩球技，睇到人流晒口水！好可惜阿妹喺2005年開始淡出AV界，去到2019年有傳佢去咗風俗店工作，但係真係假就冇人知。

撰文：魂