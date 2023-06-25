洋媚女子：慾望高漲 射水降溫

夏日嘅最佳消暑妙法，相信莫過於玩水，而四仔界有一班脫星最鍾意以水降火，不過並唔係一般嘅水，而係洩出慾火時所爆發嘅高潮泉水，場面仲相當激烈呀！

高質拍攝 後門主題向來深受四仔迷歡迎，而講到高潮噴水，又點可以冇佢份呢？講到近期人氣作，必定要數由Evil Angel推出嘅《Anal Magic Tricks》，搵嚟Scarlet Chase及Elic Chase兩位脫界新星演出，夠晒新鮮感，不過講到重點，卻在於高質嘅拍攝效果，不但令整套作品勁有現場感，加上誘人嘅配樂及呻吟聲，唔怪之得有四仔迷話呢套片係娛樂同藝術性兼備之作。

初嘗潮吹 能夠令女伴爽到潮吹，係唔少男士嘅夢想，但係大家又有冇諗過，原來亦有唔少女士想一試當中體驗呢？有見及此，片廠Addicted 2 Girls便推出呢套《Make My Kitten Squirt #2》，等男女都能夠一飽眼福。有別上集，今次片廠不但搵嚟多位樣貌及身材兼備嘅脫星演出，更以女性角度出發，睇吓班男優點樣令佢哋初嘗潮吹嘅滋味。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：有四仔迷話每次見到脫星爆發潮吹，興奮度會幾何級倍增，如果你亦係當中愛好者，今次推介嘅兩套作品絕對唔可以錯過，其中尤以《Anal Magic Tricks》更係值得搶先睇，事關單係睇脫星喺床戰時嘅肉緊反應，已經夠晒過癮！

撰文：魂