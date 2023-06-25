喜雙飛：輕熟人妻 有魅有靚偈

以前就話少女十八美如花，女人三十爛茶渣，但係依家好多女性保養有法，年過三、四十歲都一樣明艷照人！喺日本AV界就有好多「三十路人妻系」女優，佢哋魅力超群，更加擁有婀娜靚偈，好似今日嚟個大比併嘅加藤妃乃同篠田優就係最佳例子喇！

飢渴無比 熟識日本AV行情嘅朋友應該都知道，Madonna可以話係當今炮製熟女人妻系作品嘅最強AV廠之一，旗下嘅專屬女優同作品俱件件精品。咁係咪喺芸芸咁多AV廠中，冇一間能夠同佢匹敵呢？當然唔係啦！Prestige嘅子公司KANBi成立之始，就係想同M廠鍊過，而成績亦相當唔錯，加藤妃乃就係其中一位出色嘅人妻系女優喇！

今年37歲嘅妃乃艷麗迷人，除咗靚女之外，身材亦索爆，心口對D奶同水蛇腰令整副胴體火辣度激增！佢喺上年成為KANBi嘅專屬女優，一直備受重用，除咗因為美貌與身材兼備，演出亦夠投入，最擅長扮演慾求不滿嘅人妻角色，不論係表演自摸定勾引男人，俱表現得飢渴無比，而且反應亦夠晒肉緊！另外，妃乃亦能夠運用其曼妙身段配合男優嘅動作不住扭動，喺床戰時合奏出令人大感興奮嘅快慰共鳴！

加藤妃乃

年齡：37歲

身高：5呎2吋

三圍：34D-24-35

騎乘至尊 提到熟女人妻系名廠Madonna，旗下嘅專屬熟女女優可以話係粒粒皆星，篠田優就係其中一位星級熟女。今年31歲嘅佢，喺AV界已經打滾咗13年，由初出道時嘅可愛美少女，到依家變成充滿魔性魅力嘅美熟女。以前佢仲有啲Baby Fat，現時身材真係弗到漏，美乳、纖腰以及美巨尻都有齊晒，不過優妹咁受歡迎，當然唔係咁簡單啦！

出道初期嘅佢注目度唔算高，多次以偽素人身份拍AV，亦曾經淪落到拍四仔。不過人生若果唔經過歷練又點會成功呢？優妹經歷過一段浮浮沉沉嘅日子後，演技同床技都鍛煉得更加精湛，轉行人妻路線之後，更加將其魔性魅力完全釋放！另外，喺積極運動之下，身材唔單止變得更加苗條又有曲線美，更能夠運用其纖腰同腳力增加騎乘功夫嘅威力，上身完全唔使郁就可以扭動蛇腰騎個不停，姿勢優美又有力度，所以篠田優堪稱為AV界嘅騎乘至尊！

篠田優

年齡：31歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-22-34

第1回合：鬥韻味 加藤妃乃氣質出眾，美麗動人，同時亦帶幾分時尚感，至於篠田優雖然年紀比佢細，但係女人味更濃，散發出一股令男人難以抗拒嘅韻味，所以兩女都各有特色同吸引力。

第2回合：鬥身材 篠田優近年努力做健身運動，家陣身材弗到漏油，不過就略嫌瘦咗少少，唔似得加藤妃乃咁，胴體凹凸有致，而且仲帶豐滿誘人感覺，吸睛度更高。

第3回合：鬥演出 加藤妃乃出道日子只係短短一年，表現投入又肉緊，但係演出嘅題材唔多。而篠田優除咗能夠喺床戰中表演出色嘅騎乘功夫外，演技一樣有料到，相信唔少AV迷都對佢見到討厭嘅男人求歡時，露出一副厭惡表情卻又一邊交歡嘅場面，留下深刻印象。

Report：不相伯仲 加藤妃乃雖然出道日子短，但不論係表現定外在美，散發出嘅輕熟魅力都相當強烈，潛力相當高。至於篠田優就唔使多講，演技同床技俱精湛，演出絕對唔會令人失望，所以兩個都不相伯仲，打和！

撰文：賢