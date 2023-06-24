世界Cup：小梅惠奈K奶勁過怪物

日本AV界有唔少以巨乳作招徠嘅女優，有啲相貌平平，有啲表現欠佳，有啲狀態不穩，所以行內嘅新陳代謝率都幾快，能夠令粉絲追隨多年嘅例子唔多，而今期「世界Cup」主角小梅惠奈，唔止好波，個樣又唔錯，演出仲要勁落力，睇怕有排紅！

顏值有幾高？ 家陣23歲嘅小梅惠奈，出鏡個樣都幾討好，畀到人一種親切感，配埋一頭長髮更吸引！

佐山愛接班人 講起喺AV界有本事屹立多年嘅女優，有兩個名唔能夠唔提，分別係J奶女神Julia同「平成巨乳怪物」佐山愛，佢哋已經出道超過十年，但狀態Keep得好好，特別係佐山愛，近期活躍度愈嚟愈高添！不過，呢位巨乳怪物始終有一日會退落嚟，咁邊個有資格接班呢？筆者第一時間諗起小梅惠奈！喺2019年由片廠Moodyz帶入AV界嘅惠奈，氣質親切，同初出道嘅佐山愛一樣咁得人鍾意。身材方面，兩個人都係胸前偉大，而惠奈嗰對巨乳仲要係K Cup，吸睛能力有過之而無不及。

床上任勞任怨 屈指一算，惠奈為M廠完成咗6部AV作品，完約之後就轉為自由身方式發展。由於惠奈對K奶夠晒分量，仲要係天然無添加，所以火速成為搶手女優，唔少AV廠紛紛搵佢合作。話時話，惠奈喺出道初期嘅床上表現好一般，但近期有明顯改善，除咗擅長用對K奶玩胸夾之外，同男優交鋒時仲會爽到喪叫兼拗晒腰，令作品嘅悅目度大增！另外，相比起好多偏向行癡女路線嘅巨乳女優，惠奈演出時多添一份任勞任怨嘅態度，樂於為滿足男人而奉獻一切，令觀眾睇得更加舒服。

客觀評乳 Cup數：K

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：睇落比阿妹個頭仲要大，加上肌膚白嫩，好似一對白玉大木瓜！

社交網站 除咗拍AV之外，小梅惠奈亦不時出席攝影活動同進行網上直播，登入佢嘅社交網就會知道最新動向！

小梅惠奈 年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：41-25-38

撰文：賢