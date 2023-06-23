網紅熱搜：泰國暴峰乳強襲眼球

巨乳女神大家都見過唔少，但係呢位嚟自泰國嘅乳神Prapatsara Kongpanus，就真係值得一睇再睇，皆因佢唔單止心口對「暴峰乳」有料到，而且形象百變，紮起孖辮扮可愛又得，着比堅尼又性感誘人，男人見到佢一定會冧到暈！

百萬網紅 巨乳嘅魅力，只有男人至會明白，而作為真男人，梗係見識到愈多巨乳愈開心過癮啦！如果你亦係箇中同好，呢位出生於泰國曼谷嘅乳神Prapatsara Kongpanus，絕對唔可以錯過！單係睇到38G呢個上圍數字，就已經幻想到佢胸前有幾咁偉大，當睇過佢喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，更會被佢奇峰凸出嘅魅力深深吸引，因此佢嘅社交網成功吸納超過102萬粉絲，相當厲害！

講起佢喺社交網派福利，除咗有好多內衣同比堅尼嘅性感造型外，擁有魔鬼級身材嘅佢，深知自己優勢所在，無論穿起居家服或OL服，都難掩佢玲瓏浮凸嘅誘人曲線，唔怪之得經常有網民敲碗，跪求佢分享更多大尺度嘅寫真照啦！

大包圍吸金 擁有如此吸睛身材嘅佢，其實早喺網絡爆紅前，本身已經係一位人氣寫真模特兒，於2016年出道嘅佢，當時憑住亮麗嘅外形，不但先後為多本雜誌拍攝寫真，更為泳衣、化妝品等拍攝商品廣告，而呢個時候開始進軍網絡社交平台嘅佢，就憑住喺模特兒界嘅人氣，成功化身成性感網紅。

不過，以為佢嘅吸金方法僅此而已，咁就真係錯喇！事關佢唔止同時朝向演藝界及歌壇發展，更做埋老闆娘兼擔任產品代言人，如此有樣又有身材，同時亦有生意頭腦嘅索女，想人氣唔高就奇。縱然佢嘅吸金能力咁強，但佢始終未停下腳步，希望有更多人能夠欣賞到佢嘅魅力。

社交網站 講到Prapatsara Kongpanus最吸睛之處，相信非佢嗰對車頭燈莫屬。不過其實佢唔止胸前吸睛，纖腰加上渾圓美股，同樣令人賞心悅目呀！

Profile 出生地：泰國

身高：167cm

三圍：38G-23-36

撰文：魂