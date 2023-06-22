色日放送：女王本色調教玩花式

兩人相處，一個願打一個願捱，究竟係咪幸福呢？對日本AV界嘅M男嚟講，絕對係幸福到震！因為佢哋甘願做女王嘅奴隸，畀女方百般玩弄，徘徊喺痛苦同痛快之間，卻又享受其中。

一字馬騎乘 喺S1出品嘅《蜘蛛女與M男絕對連續纏繞》入面，身材高挑嘅星宮一花，今次變身成為SM女王玩弄M男，佢仲好似蜘蛛咁用手腳纏住對方令其動彈不得，再用各種手法將班M男引爆，不過咁仲未完，最後佢會展示精湛手技令對方爆發男之潮吹！而一花嘅肢體技巧靈活且床技高超，居然可以玩一字馬騎乘，相當精彩！

聽教聽話 於SOD推出嘅《將M男養成性處理寵物》當中，夏目響嘅癡女風格愈來愈強烈，為咗滿足慾望，佢決定將幾個年輕力壯嘅M男帶到秘密基地玩弄，更出動大量拘束道具，幫佢哋又戴面具又戴頸圈，簡直將班M男當成寵物！雖然係咁，班M男對住呢位女主人卻聽教聽話，任由魚肉，更加出盡全力令響妹非常滿足添！

上門清倉 同樣由S1炮製嘅《M男住宅緊急突擊！》，講擁有極品H Cup美巨乳嘅夢乃愛華，今次決定殺上幾位M男嘅屋企，搵佢哋一齊拍AV，而喺愛華嘅溫柔態度請求之下，班M男個個都答應。不過，畀愛華入屋之後，佢哋就知道大件事喇！因為愛華性慾特強，密密捉住佢哋交歡，仲要用高超技巧搞到M男徘徊於洩與不洩之間一段時間，之後先畀佢哋引爆，畀愛華咁樣搞法，真係精力清倉呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：做人成日都咁忙碌為乜呢？有時躺平休息一下亦未為過吖，仲可以享受到另一番樂趣添！就好似今日為大家介紹嘅「M男系列」咁。喺3部作品中，本仙最鍾意由星宮一花主演嘅《蜘蛛女與M男絕對連續纏繞》，因為一花氣質斯文高貴，扮演玩弄M男嘅SM女王又冷艷又無情，更重要係佢手腳修長又靈活，纏住男人嘅時候真係成隻蜘蛛咁，令作品精彩又充滿技術性。

撰文：賢