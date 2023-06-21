歡樂性講堂：事後小腹痛不可忽視

Q：本人29歲，已婚女性，我和丈夫平均每星期親熱一兩次，希望能懷孕。但經常在事後出現小腹痛，也試過陰道流出啡紅色分泌物。曾看過一次婦科說是感染，服用一星期分量的抗生素後就沒事，而在過去十幾個月我自行吃了幾次抗生素。但從此令我每次都很擔心事後又要食藥，快要30歲卻未成功懷孕，我心中很害怕見醫生，又怕拖延生育計劃，更加開始憂慮身體是不是出了甚麼問題呢？張小姐

A：在性生活後女性出現痛楚不適，若長期涉及下腹痛甚至有分泌異常，視點該針對內生殖系統，而非把問題單單看成是外部感染。

醫生在首次診斷時給你開抗生素，是把你的病情判斷為尿道炎或陰道炎處理。事隔一年多，你應停止自行用藥，並須徹底而詳細地進行一次整全的婦科檢查。從陰道壁位置到子宮內膜以至卵巢，皆不可忽視，會否有某些內生殖器官較脆弱或生毛病了，可透過婦科檢查找出。

按程序進行婦科檢查，很快便有化驗結果。不要抱有逃避心態，對性健康感疑慮時更應勇敢面對，莫諱疾忌醫，因為一些較嚴重的病症例如子宮內膜異位、子宮糜爛、腫瘤等均要及早治理。而就算是一些較普遍的病症，如重複性發作的尿道炎或陰道炎、病菌長期匿藏於生殖系統等情況也應徹底地治療。

性健康出現問題，難免加重心理負擔。宜與丈夫坦誠地披露和傾談此事，不要為着懷孕而勉強行房，尤其在治療期間，醫生會因應患者病情而建議暫時停止性生活，你和丈夫應按照指示避免房事。平時也要多飲水、作息平衡和注意女性個人護理。先盡快找出問題所在，然後才健健康康地懷孕，方是最穩妥和保障新生命的家庭計劃安排。