今夜一丁：俄羅斯索瑪莉 天然朱古力奶

俄羅斯索女多，男人梗係想溝番個啦！而今次就為大家帶嚟當地一位超人氣模特兒，唔單止五官標致，而且長腿又大波，佢就係有「索瑪莉」之稱嘅Mary Nabokova，真係望多兩眼都會暈晒大浪呀！

波大有腦 今時今日，唔好再話啲大波妹冇腦喇，應該要改口話佢哋係「波大有腦」先至啱，因為有好多巨乳索女都係又聰明又有學識，好似呢位出生於俄羅斯莫斯科嘅Mary Nabokova正係其中之一。

早喺佢成為網紅之前，本身係一位模特兒，而且喺業界嘅人氣相當高，只係原來佢自細嘅夢想，同模特兒及網紅冇關，反而係想成為一位女作家。據Mary稱，在學時期便已醉心各國嘅文學，故此縱然擁有迷人美貌及火辣身材，卻從未諗過參與任何嘅演出活動及工作，亦因為佢抱有作家夢關係，所以佢揀選咗莫斯科國立大學嘅文學系。不過命運有時就係咁，喺機緣巧合下，佢便踏入模特兒界。

周遊列國 話說一心諗住做作家嘅Mary，大學畢業後為咗搵錢，喺一間公司做文員，卻因工作關係客串做模特兒，由於佢外形出眾，故此獲得模特兒公司嘅賞識，加上收入比文員多幾倍，佢便決定投身模特兒行業，並憑住長腿大波嘅外形，火速爆紅，結果唔止成為超人氣模特兒，更憑性感魅力搖身一變成為著名網紅。

佢除咗經常為雜誌拍攝寫真，亦頻頻出國演出，有次佢去到馬爾代夫工作，一直鍾愛陽光與海灘嘅佢，瞬即被當地嘅風景迷倒，結果有一段時間佢喺當地定居，仲曬到一身古銅膚色，一對天然巨乳變成朱古力奶。雖然Mary現今貴為著名模特兒及網紅，但仍未放棄做作家嘅夢想，只係唔知幾時可以睇到佢嘅作品呢？

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：36DD-23-36

社交網站

如果有睇過Mary Nabokova喺社交帳號分享嘅寫真，都會被佢迷人嘅身材所吸引，一對激凸嘅車頭燈，加上纖腰及渾圓美股，嗰種魔力固然令人一見傾心，配合埋標致索樣，唔難明白點解佢會爆紅。

撰文：魂