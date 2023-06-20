今夜一丁：若宮穗乃 特撮AV稱霸

日本嘅特撮片集好似《XX超人》、《XX戰隊》之類，曾幾何時令唔少男士相當着迷，於是鹹片界湧現一系列特撮式AV作品，玩噱頭之餘，順便勾起呢班劇迷嘅兒時情懷。今日要介紹嘅人氣女優若宮穗乃，就喺最近憑特撮AV片稱霸！

嬌俏好波 其實所謂特撮式AV，就係借用特撮片集入面嘅超現實背景、道具同人物設定，用嚟包裝香艷激情嘅床戰，令觀眾獲得興奮、過癮嘅視覺享受。現年26歲嘅若宮穗乃，近排就因為拍咗唔少特撮式AV，令人氣再度上升！講真喺2018年以SOD專屬女優身份出道嘅穗乃，質素相當唔錯，個樣生得嬌俏可人，尤其係雙眼又大又明亮，配合埋甜度十足嘅笑容，真係好迷人。至於身材方面亦好吸引，以前仲有少少「粗壯」感，但經過收身，已變得纖巧誘人，最難得係上圍對F奶依然脹卜卜，襯埋桃子形美尻，實在係惹人垂涎。

奪冠揚威 穗乃喺一次訪問中透露，當初之所以下海，純粹為咗錢，事關嗰陣想搬屋，為咗賺取租金同搬屋費用，諗住喺AV界作短期演出！點知一拍就拍咗幾年，去到2021年，佢一度表示要引退，理由係覺得自己啲演出冇乜突破。為咗挽留人才，事務所都算花心思，特別安排穗乃去拍多啲特撮式AV作品，畀佢有多啲機會演戲，唔使淨係同男優激戰咁簡單。事務所嘅決定果然正確，事關穗乃嘅演出好出色，仲喺最近舉辦嘅特撮式AV界別頒獎禮「Gigademy大獎2023」中，勇奪「最優質女優獎」冠軍，真係威水呀！

若宮穗乃

年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：35-24-35

社交網站 若宮穗乃喺近期參與好多同人活動，登入佢嘅社交網，就會見到阿妹成日換上唔同裝扮影相，尺度仲好性感添！

撰文：賢