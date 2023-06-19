今夜一丁：木南美美 吸睛美容師

正所謂女為悅己者容，女仔當然係貪靚，而且仲想學盡各種美容技巧，令自己變得愈來愈有吸引力。而寫真女優木南美美唔單止係美容師，更加擁有一對美巨乳，吸引力高上加高呀！

臀圓波挺 日本AV界成日都搵到擁有一副同當紅女星相似嘅明星臉女優，好似椎名實玖留就被稱為AV界上戶彩，至於今日同大家見面嘅寫真女優木南美美，男士們一定覺得佢個樣似曾相識，皆因佢生得同近年由AV大廠S1轉投到FALENO嘅天使萌好似樣呀！

今年27歲嘅美美，雖然喺演技同床技上，同天使萌應該就冇得比喇，不過佢亦有好多優點，首先係人如其名，樣子甜美又親切，豐滿嘅身材更可以話贏足成條街，唔單止上圍激凸，心口有一對脹卜卜嘅F奶，而且屁股仲又圓又翹，相比身材愈來愈瘦嘅天使萌，吸睛度自然更加高。

散發治愈力 美美喺上年年尾投身寫真女優行列，原因係佢換上泳衣去游水嘅時候，經常被身邊嘅朋友誇獎佢身材一流，於是佢決定唔浪費一副好身材，自薦做寫真女優喇。

而拍寫真之前，佢其實係一位專業美容師，擅長幫客人做SPA，佢仲話自己手勢好，令客人舒服到呼呼大睡添！亦因為咁，美美希望喺寫真演出當中，同樣可以發揮出呢種令人舒服暢快嘅治愈能量喇！另外，美美亦已經訂好奮鬥目標，就係可以登上雜誌封面，以及推出兩三部寫真DVD，如果係就好喇，大家肯定會有眼福呀！

Profile 年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：36F-24-35

社交網站 木南美美近期參與好多攝影活動，從其社交網就可以留意到相關消息，亦可以睇到好多美美嘅性感自拍照。

撰文：賢