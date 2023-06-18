色日放送：美艷女「狼」 誘惑難擋

男人總係唔夠定力，畀女人勾引就控制唔到慾望，背住女友或老婆出軌。之但係，美色當前，的確係難以抗拒，就好似日本AV界嘅「挑撥系列」咁，當中嘅女主角又靚女又好身材，勾引男人時更係又姣又放蕩，叫人點忍呀！

榨乾男下屬 於片廠本中推出嘅《誘人女上司在辦公室裏纏着我》入面，講香椎花乃係一間公司嘅女高層，最鍾意勞役班男下屬，每日佢都會挑選一名男職員陪佢加班到夜深，但原來花乃咁做係有目的，就係趁公司冇其他人，乘機勾引對方喺寫字枱瘋狂交歡，而有幸可以同咁美艷嘅女上司瘋狂激戰，就算係被榨乾都抵啦！

趷股露底 喺S1出品嘅《工作場所的長身姐姐太色情》中，大雄喺一間餐廳做侍應，雖然工作辛苦，但卻相當享受，皆因可以同又靚女又高挑嘅女侍應楓富愛日夕相對。有一晚臨收工前，愛妹突然趷高Pat Pat兼露底，令大雄愈睇愈火滾，而說時遲那時快，愛妹一個轉身就錫咗大雄一啖，繼而拉埋佢一邊埋牙激戰！原來楓富愛本身係色中餓鬼，轉登露底勾引大雄，以滿足私慾。

撰文：賢