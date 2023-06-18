喜雙飛：泰國網紅交鋒 嫵媚鬥清純

夏日炎炎嘅海灘觀賞性極強，當中原因男士都明白，比堅尼嘅魔力實在係勁！不過相對性感內衣，究竟邊種觀賞性更強？咁就要搵兩位泰國網紅鬥一番，佢哋就係嫵媚逼人嘅Ladyicealisa以及氣質清純嘅Kanom Kamonrot，睇吓邊個最啱你心水？

口甜舌滑 曬得太陽多，膚色一定會變黑？事實上又未必喎！有位靚女喜歡曬太陽，但皮膚仍然白雪雪，佢就係現居於泰國嘅性感網紅Ladyicealisa喇！如果有睇佢喺社交帳號所發放嘅福利相，就會發現呢位身材凹凸有致嘅女郎，唔單止經常以性感比堅尼示人，肌膚仲白滑無瑕，猶如剝殼雞蛋咁鮮嫩又有彈性，實在令人愛不釋手呀！

雖然唔知點解佢曬極都唔黑，只知道擁有玲瓏浮凸身材嘅佢，唔止波正皮膚靚，唔着比堅尼時戴番副眼鏡，加埋件白恤衫扮文青，一樣係咁吸引。除咗外形夠正外，佢仲有一個強項令人氣爆升，就係口才了得，喺進行直播時，經常大講甜言蜜語氹粉絲開心，又會好幽默咁講笑話令人笑到肚痛，難怪佢咁得人歡心啦！

Ladyicealisa

年齡：24歲

身高：162cm

三圍：34G-25-35

視覺衝擊 比堅尼固然可以凸顯女士性感身段，但仲有一種服裝，同樣可以展現女性身材魅力，就係性感內衣！講到性感內衣，自然不得不提泰國人氣性感網紅Kanom Kamonrot，皆因經常以性感內衣造型影寫真嘅佢，除咗穿着令男人睇到流晒口水嘅火辣喱士內衣外，仲有可愛風格嘅卡通內衣，甚至連中國風嘅肚兜都有，而任何款式嘅內衣着喺佢身上時，不但散發出唔同嘅誘人魅力之餘，更盡情展現火辣身材，帶來超強視覺衝擊感。

事實上，喺成為網紅之前，佢本身係一位內衣模特兒，而且喺業界有相當知名度，曾為多個媒體拍攝火辣無比嘅性感寫真，難怪佢咁識喺鏡頭前擺甫士啦！

Kanom Kamonrot

年齡：23歲

身高：168cm

三圍：36G-24-36

第1回合：鬥造型 雖然Ladyicealisa同Kanom Kamonrot均屬身材有料之人，如此前凸後趷嘅身材，老實講着乜都咁吸睛。不過前者愛泳衣，後者愛內衣，兩種造型都咁吸睛，真係好難分高低！

第2回合：鬥身材 既然泳衣同內衣，兩者都各有人喜愛，不如鬥番身材更實際。Ladyicealisa唔止胸前有料，加埋白滑嘅肌膚，真係無懈可擊。之不過，作為模特兒嘅Kanom Kamonrot身材極具曲線美，更加誘人呀！

第3回合：鬥人氣 Kanom Kamonrot嘅臉書及IG同樣擁有約10萬粉絲，而Ladyicealisa嘅臉書不但有粉絲超過65萬，IG粉絲亦有近46萬之多，從數字上嚟睇，Ladyicealisa確實係勁！

Report：各有賣點 Ladyicealisa當年嘅一輯比堅尼寫真，真係震驚唔少男網民，而Kanom Kamonrot嘅內衣寫真，同樣震撼唔少男士嘅眼球。作為比堅尼及內衣嘅代表人物，兩位泰國女郎真係各有賣點。不過講到尾，最大得益者都係一班男網民，如果佢哋唔係着得咁性感，邊有咁多靚相我哋睇呢？

撰文：魂