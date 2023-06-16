有性趣：花灑自娛勁唔環保

浪費食水

英國有團體做過關於女士自娛用品嘅調查發現，有22.9%女士試過用花灑自娛，數字更係所有自娛道具之冠。有見及此，提倡可持續性玩具品牌Love Not War聯同獨立創意機構DUDE: London，於早前嘅世界環境日推出名為「Break up with Your Shower Head」（與你的花灑分手）活動，顧名思義，就係宣揚唔好再用花灑嚟自娛，因為真係好嘥水囉！該玩具品牌嘅CEO Will Ranscombe表示，雖然知道唔少女士認為花灑係既就手又易用嘅自娛道具，但面對環保問題，如此浪費食水嚟滿足私慾，係一種自私嘅行為，故此如果可以嘅話，最好就係使用環保物料，或回收物料循環製作嘅情趣玩具。事實上，呢間玩具品牌對環保情趣玩具嘅研發不遺餘力，除咗以回收鋁罐熔製成情趣玩具外，更研發可轉換其他品牌震頭嘅情趣震動器，果然係夠晒環保。