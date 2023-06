有性趣：花灑自娛勁唔環保

浪費食水

英國有團體做過關於女士自娛用品嘅調查發現,有22.9%女士試過用花灑自娛,數字更係所有自娛道具之冠。有見及此,提倡可持續性玩具品牌Love Not War聯同獨立創意機構DUDE: London,於早前嘅世界環境日推出名為「Break up with Your Shower Head」(與你的花灑分手)活動,顧名思義,就係宣揚唔好再用花灑嚟自娛,因為真係好嘥水囉!該玩具品牌嘅CEO Will Ranscombe表示,雖然知道唔少女士認為花灑係既就手又易用嘅自娛道具,但面對環保問題,如此浪費食水嚟滿足私慾,係一種自私嘅行為,故此如果可以嘅話,最好就係使用環保物料,或回收物料循環製作嘅情趣玩具。事實上,呢間玩具品牌對環保情趣玩具嘅研發不遺餘力,除咗以回收鋁罐熔製成情趣玩具外,更研發可轉換其他品牌震頭嘅情趣震動器,果然係夠晒環保。