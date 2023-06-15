今夜一丁：Anastasia Kvitko 核彈級爆乳

家陣「女神」同「網紅」氾濫，前者係咪名實相符仲可以用各花入各眼嚟兜，而後者就真係有數據可循，例如社交平台有幾多支持者、視頻係咪好多View數等等。至於今日介紹嘅Anastasia Kvitko，既有一對核彈級爆乳之餘，仲成功吸納過千萬粉絲，絕對配得上呢兩個稱號！

震撼眼球 現今全球各地湧現大批女神級網紅，問題係唔同地方嘅男士，審美觀都唔同，但如果話生於俄羅斯加里寧格勒嘅Anastasia Kvitko係表表者，相信冇咩人會反對。首先，身為網紅嘅佢，IG有超過1,259萬粉絲，單睇呢條數，絕對係真網紅級數。其次，從外形嚟睇，留有一頭長髮嘅佢算係生得五官標致，而且有明星相之餘，三圍數字達到37F-25-41，用豐乳肥臀嚟形容，一啲都冇誇張，特別係嗰對F奶，喺鏡頭前表現出嗰種激凸法，簡直係震撼眼球，唔紅先至奇！

自信十足 講開又講，Anastasia Kvitko唔止網紅事業做得有聲有色，亦係多間公司嘅老闆，包括一間經理人事務所，生意做得唔錯，但其實佢之前都試過陷入人生低谷。話說喺俄國出生嘅Anastasia Kvitko，10歲時隨父母嚟到美國邁阿密定居，一直夢想成為模特兒，唔止一對激凸爆乳，仲鍛煉出結實豪華臀，殊不知因為身材太爆，被多間模特兒事務所拒諸門外。幸好Anastasia Kvitko對自己嘅身材相當有自信，於是開設社交平台，結果極速爆紅，仲成功爭取模特兒演出工作，為多個品牌進行代言，難怪家陣名成利就嘅佢會咁有信心開設經理人事務所啦！

Profile

出生地：俄羅斯加里寧格勒

身高：175cm

三圍：37F-25-41

社交網站

人紅自然多是非，Anastasia Kvitko嘅身材咁爆，難免有人眼紅，質疑佢進行後天加工，但佢一於懶理，只係話自己用喺健身嘅時間多過瞓覺，並用更火辣嘅寫真進行反擊添！

撰文：魂