色日放送：甜美又殷勤 治愈力爆燈

好多女仔都話男友對自己唔好，其實人與人之間相處係相對嘅，如果女方可以畀番多少甜美感覺出嚟，男方又點會唔錫到你燶呢！就好似日本AV界嘅甜美治愈女神咁，佢哋除咗成日都笑笑口，仲對男人千依百順，散發出強勁嘅治愈能量，真係人見人愛，令人愛不釋手呀！

照顧周到 喺SOD出品嘅《傾聽素人男訴求的治愈系女神》當中，星乃莉子有見於出嚟社會工作嘅男人，大部分都辛苦工作，而單身嘅男人返到屋企仲要處理家頭細務，最陰功就係佢哋冇拖拍，慾火無處發洩！於是莉子就透過公開招募，從中挑選幾位幸運兒，然後上門對佢哋又攬又錫鼓勵一番，更加為佢哋分擔家務，最後用溫柔態度幫佢哋解決慾火，簡直係好似老婆仔一樣，令班單身男個個都冧到震！

瞓身侍客 同樣由SOD推出嘅《用下半身治愈的錢湯看板娘》，小花暖係一間小村莊錢湯嘅老闆娘，每日都會用心打理錢湯，更加用自己嘅魅力以及好客態度，吸引客人時常嚟幫襯。不過無論幾忙都好，只要客人想享受侍浴服務，暖妹都會瞓身服侍，更樂意嚟個鴛鴦浸浴添！當班男客人慾火焚身時，暖妹絕對唔介意手口並用降火，繼而打番場水戰，其他客人想加入戰團？梗係冇問題啦，一於展開多人運動，齊齊爽歪歪！

連環引爆 片廠DAHLIA製作嘅《肉感胴體之看護師》，講述蘆名穗花呢位大波妹了解到男人如果性慾過於旺盛，而未能得到宣洩的話，絕對會影響身心健康，為咗令呢班男士達到身心舒泰，花妹特別從眾多應徵嘅素人男當中抽選出3位幸運兒，然後去到對方屋企幫手洩慾！穗花除咗會同對方一齊沖涼，更加會扮成女護士加強治愈效果，然後再用不同方法將對方連環引爆，一滴不漏咁清晒倉！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：男人每日都要面對不同壓力，真係會搞到身心俱疲，如果可以得到女伴治愈一下，咁就最幸福喇！今日為大家介紹嘅作品就以發揮治愈能量為主題，當中本仙最鍾意由星乃莉子主演嘅《傾聽素人男訴求的治愈系女神》，因為莉子甜美又可愛，最重要係佢能夠滿足晒每位素人男嘅要求，做埋家務又侍浴，喺床上更溫柔地服侍對方，真係好治愈呀！

撰文：賢