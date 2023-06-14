今夜一丁：加拿大Rolyat Taylor 「胸」悍學霸玩濕身

樣靚身材正嘅性感女Coser，真係可以贏在起跑線㗎！講緊嘅就係呢位嚟自加拿大嘅Rolyat Taylor，只要睇吓佢嘅胸前深溝，有冇令你暈浪嘅感覺呢？原來佢仲係學霸嚟添，絕對係美貌與智慧並重。

品學兼優 要講Rolyat Taylor憑住性感形象爆紅前，先要講吓佢點樣投身Cosplay界，原來喺加拿大溫哥華出生嘅佢，自細嘅夢想並非成為女Coser，亦唔係模特兒，反而想成為一位教師，係咪估佢唔到呢？

咪睇佢樣靚身材勁，形象性感火辣誘人，事實上佢係學霸一名，唔單止讀書叻，同時亦係運動健將，尤其擅長玩體操，名副其實係品學兼優。正當佢諗住將來朝向教育界發展之際，喺一次偶然嘅機會下，佢開始打機直播嘅工作。原來佢有個打機達人級嘅閨密朋友，有次對方邀請佢一齊直播打機，憑住迷人「胸」猛外形而引起網民熱烈討論，因此燃起佢對打機直播嘅興趣。

名利雙收 自從開設打機直播帳號後，Rolyat Taylor便花咗唔少心思點樣提升收視率，而本身對Cosplay有興趣嘅佢，便試吓以Cosplay造型做直播，結果唔單止獲得極高回響，而佢嘅Cosplay寫真上載到社交帳號後，人氣度更係直線飆升。要知道當時佢嘅Cosplay造型相當密實，但身材玲瓏浮凸，喺緊身衣包裹下，仍難掩奇峰凸出嘅身材，亦因此唔少網民極力要求佢嚟個大尺度Cosplay造型示人。

當時佢講笑話，如果Cosplay寫真獲得過萬Like嘅話便會找數，結果一句玩笑，便成為佢日後成為性感女Coser嘅轉捩點。找數後嘅佢，粉絲突破一百萬嘅同時，更令佢獲得模特兒演出及Cosplay活動嘅邀請，而與此同時，開設埋OnlyFans帳號嘅佢，盡情吸金，名副其實名利雙收。

社交網站

擁有甜美樣貌嘅Rolyat Taylor，最令女士妒忌嘅在於佢身材勁誘人，唔止在於佢嗰對巨乳，渾圓美股更係吸睛度滿分，加上佢嘅性感Cosplay寫真照，點可能唔會人氣爆燈呢？

Profile

出生地：加拿大

身高：165cm

三圍：36DD-25-36

撰文：魂