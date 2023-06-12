今夜一丁：廣田望愛 卜卜脆新貴

師傅教落做人最緊要有目標，而目標可以分長中短期，跟住向着目標奮鬥，咁樣就能夠事半功倍喇！而廣田望愛呢位18歲美少女嘅目標唔係嫁個有錢人，而係為成為出色演員嘅目標而努力奮鬥！

胸大頂得住 正所謂少女十八卜卜脆，青春嫩口嘅妹妹仔當然容易吸引人注意啦！而喺日本寫真界亦有一位年方18歲嘅美少女橫行無忌，呢位就青春活潑又好波嘅菊地姬奈喇！不過，姬奈嘅地位應該唔會維持得好耐，因為有好多嫩妹異軍突起，當中就有實力最強嘅廣田望愛，絕對可以將姬奈揮低！

愛妹面圓圓，五官亦生得幾靚，笑起上嚟十分甜美，而且仲散發出一股令人覺得通體舒泰嘅治愈能量，見到佢嘅笑容即刻煩惱盡消，絕對吸引過成日都木無表情嘅姬奈。而身材方面，雖然條腰粗咗少少，但係上圍豐隆，一對F Cup巨乳飽滿又夠渾圓堅挺，靠呢對F奶一樣頂得住！

一身好舞功 愛妹雖然今年只不過係18歲，但係佢好早就出嚟參與公開表演喇。據講佢細細個因為好鍾意大型女子組合「E-girls」嘅表演，所以立定決心做明星，於是家人就安排佢喺一間演藝訓練學校就讀，更加練得一身好舞功，曾經參加過唔少舞蹈比賽，亦以兒童舞蹈員身份四處表演，另外亦以童星身份做模特兒同拍廣告添！

不過，望愛表示自己嘅目標係做一位出色嘅演員，所以希望有機會拍劇同電影。雖然呢兩方面暫時未有聲氣，但係望愛最近就參與舞台劇演出，阿妹不妨藉呢個機會好好磨練一下演技先啦！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-26-35

社交網站 廣田望愛除咗拍寫真之外，仲有好多搞作，好似最近佢又去咗演舞台劇喇！如果大家想了解更多佢嘅工作情況，可以Click入佢嘅社交網。

撰文：賢