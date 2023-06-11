洋媚女子：紅粉佳人 入夜身痕

男人對於粉紅色內衣會有乜嘢遐想呢？有人覺得係純情可愛同少女感十足，亦有人會覺得性感甜美又浪漫，但喺四仔中穿着粉紅色內衣嘅脫星，卻潛藏住一顆色慾嘅心，入夜後就會身痕，好想搞搞震！

浪漫前戲 男人上到床總係心急，如果畀多啲時間做前戲，一場床戰會有與別不同嘅感覺，而呢個正係Slayed推出「Touch」系列嘅賣點。嚟到最新一集《Touch #3》，貫徹着重前戲演出，目的係令四仔迷嘅慾望升溫，跟住當然係熱度十足嘅情慾床戰。搵嚟幾位樣偈兼備嘅脫星參演，佢哋唔止外形令人起痰，床上功夫更係超正，加上浪漫感十足嘅拍攝手法，相信可以令大家一再回味。

最佳床伴 有謂「老婆愈老愈可愛」，咁熟女人妻加粉紅色內衣，又會唔會令你加分？想知嘅話，就要睇吓呢套Fantasy Massage出品嘅《A Nice Gesture》，由Aiden Ashley、Vanna Bardot及Hime Marie三位熟女脫星合演，講佢哋着上粉紅色內衣勾引男技師，調情功夫誘惑無比，床上曳曳更係激烈暢快，難怪有四仔迷話呢種熟女至係最佳床伴。

撰文：魂