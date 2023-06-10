洋媚女子：好色女僕發姣冧阿Sir

做家務係女僕嘅職責，但係有啲女僕做嘢馬虎，個人衞生又好一般，偏偏男主人零投訴不特止，仲表現得勁冧，好明顯有古怪，唔明點解？睇咗呢幾套四仔咪知囉！

早餐曳曳 有性學家話，朝早曳曳係一件賞心樂事，所以Sinful XXX製作咗呢套以女僕同早餐為主題嘅《Bad & Breakfast》，引誘大家要坐言起行。影片由Anna De Ville同Amber Jayne兩位癡女演出，故事講述佢哋孭咗一身債，被迫到城中富豪屋企做女僕，而且每朝都會同男主人嚟個情慾早餐！正所謂「紙包唔住火」，男主人嘅風流經歷被女主人踢爆，究竟成件事最後會點收科？

極度污穢 話一個人「污穢」，可以針對佢嘅個人衞生，亦可以形容佢嘅思想，好似由Bang Bros Productions製作嘅四仔《My Dirty Maid #20》，當中嘅女僕係最佳例子。影片搵嚟MJ Fresh、Vienna Black、Dani Blu等巨乳脫星化身火辣女僕，外表睇落好斯文，內心卻無時無刻諗住曳曳，查實又好難怪得佢哋，事關男主人唔止有型，兵器仲係粗人一等，搞到佢哋成日心思思，想同男主人有進一步嘅發展。

扭籮誘惑 唔知係咪睇得多AV嘅關係，總係覺得每當女僕做出爬高踎低嘅打掃動作，例必春光乍洩，激發出男士嘅原始本能，就好似《Maid For Anal #4》嘅劇情發展。有睇過呢個四仔系列嘅話，你會發現片廠Brutha's Inc.好興搵巨籮脫星參演，今次都唔例外，而且導演L.T.喺片中用上超大特寫，將Diamond Banks、Cali Caliente、Miami Davis等脫星嘅巨臀魔力表露無遺，相信四仔迷一定會好鍾意。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：女僕題材嘅四仔長拍長有，皆因火辣脫星加上性感女僕服，可謂收視保證，而今次推介嘅3套作品，各有賣點，但小弟覺得《My Dirty Maid #20》入面嘅嗱喳女僕最正，唔止樣靚身材勁，佢哋嘅情慾演出仲好放蕩添！

撰文：魂