世界Cup：仲根菜乃花高質I奶弗到爆

唔知大家有冇發覺，無論AV界抑或寫真界，近年湧現唔少對波大到有啲唔自然嘅女優，即係胸形幾時都咁圓咁挺，質感硬脹，係咪加咗料就留畀大家自行判斷，小弟則比較崇尚自然，好似今期「世界Cup」主角仲根菜乃花，就係一位高質嘅天然大波妹！

顏值有幾高？ 塊面長長哋嘅菜乃花，雙眼又大又精靈，已經好得人鍾意，加埋佢成日展露出燦爛又自然嘅甜美笑容，散發出強烈嘅陽光感同治愈能量。

愛笑又好波 有冇聽過「一笑傾城，再笑傾國」呢句說話？查實好易理解，笑容甜美嘅女仔，最易融化男人嘅心，相反，成日苦瓜乾口面，個樣生得再靚，都會令人唔敢接近，難怪成日笑盈盈嘅仲根菜乃花會得到咁多男粉絲支持啦！

今年21歲嘅菜乃花，係典型嘅長髮美女，曾經係一位地下偶像，因為笑容太可愛，加埋身材好弗，特別係心口嗰對嫩白大奶奶有成I Cup，實在太吸睛，所以有機會喺寫真界搵食。

向難度挑戰 喺2021年投身寫真界嘅菜乃花，當時嘅藝名叫愛萌奈米，後來轉投另一間藝能事務所，先至順勢改名。睇番佢嘅發展都相當理想，畢竟個樣夠討好，身材又勁正，要上位似乎冇乜難度！

話時話，對菜乃花嚟講，做拱橋、一字馬都係冇乜難度，事關佢曾經玩過10年器械體操，筋骨特別柔軟，所以喺拍寫真嗰陣，周不時表演高難度動作，令人睇到嘩嘩聲！現時菜乃花仍然好勤力做健身運動，所以體態愈來愈弗，認真抵讚！

客觀評乳 Cup數：I

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：每邊嘅Size同佢個頭差唔多大，豐滿得嚟又軟彈適中。

社交網站 近期仲根菜乃花好努力拍寫真，似乎好想喺呢方面做出好成績，登入佢嘅社交網，就可以感受到佢有幾勤力，同埋嗰對高質I奶有幾吸引。

仲根菜乃花 年齡：21歲

身高：5呎1吋

三圍：39-24-35

撰文：賢