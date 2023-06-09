有性趣：一周15次網紅難侍候

每個男人都鍾意靚女，咁有個性感模特兒嘅索女友，係咪一定幸福度爆燈呢？咁又未必，皆因如果遇着呢位身材火辣嘅性感網紅Katrin Vogelova嘅話，隨時會被佢榨乾搞到腎虛呀！

唔掂即飛

今年26歲嘅捷克性感網紅Katrin Vogelova，樣靚身材勁，憑住火辣寫真俘虜超過366萬粉絲，人氣超勁。早前佢進行網絡直播時，談及擇男友嘅標準，即引嚟一眾男粉絲哄動，皆因佢其中一項，亦係最重要嘅要求，就係男友必需要戰鬥力強，一周內要同佢曳曳15次！嘩！真係好大食喎！試諗吓，每日幾乎要曳曳兩次，先至可以滿足到佢，咁樣係咪會搞到腎虛先？有網民問Katrin Vogelova，如果男友交唔足功課會點？佢坦言會即刻飛咗對方。雖然有網民質疑佢係性成癮，但有粉絲仍甘願做佢男友，除咗可以同女神日砌夜砌外，皆因Katrin Vogelova單係喺OnlyFans嘅收入，每月已超過8萬6千英鎊，吸金力超強，有個又索又富貴嘅女友，絕對係男人夢寐以求呀！