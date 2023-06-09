網紅熱搜：泰國小妖精「胸」狠側擊

稱妖艷嘅女人做狐狸精，總係帶點貶義，其實喺中國神話中嘅狐狸精亦有好壞之分，壞嘅就會化身美女勾引壯男，好嘅則會堅守貞潔，持家有道，故此古時唔少靈異小說，均愛創作狐狸精與男人間嘅愛情故事，之但係呢位出生於自泰國曼谷嘅性感網紅Thararat Chalordet，氣質妖媚迷人兼身材誘人，又屬於邊類呢？咁就要等大家自己決定喇！

噴晒鼻血

喺佢進軍網紅界前，本身係一位模特兒，而且喺業界擁有相當高嘅人氣，而佢之所以咁受歡迎嘅原因，同佢誘人嘅氣質及性感魅力，當然有密不可分嘅關係。正如唔少模特兒一樣，為咗可以提升曝光率，佢便開始經營網絡社交帳號，只係如果有睇過佢早期所分享嘅寫真相嘅話，便會發現係就係性感，但冇依家嘅尺度咁大。究其原因其實唔難理解，因為佢跟一般泰國網紅唔同嘅地方，在於佢其實亦有經營OnlyFans帳號，而當中嘅寫真相尺度之大，絕對稱得上噴鼻血級數！雖然佢近年極力喺網絡吸金，但佢仲有另一個身份搵銀，皆因佢亦係一位舞蹈員，經常性感出Show表演，真係搵錢搵到手軟呀！