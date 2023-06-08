色日放送：街坊出手相助 解決慾火

好多人都話家陣鄰里關係冇以前咁好，連隔籬屋姓乜都唔知。不過日本人喺呢方面就唔同喇，因為佢哋好注重搞好社區鄰里關係，喺日本AV界嘅「近所人妻系列」中，班男街坊仲樂意守望相助，見到有人妻慾求不滿，即刻幫手解決慾火！

嗒仔取樂 喺片廠溜池滾球出品嘅《近所人妻穿着泳衣讓人感到舒服》當中，稻森美優、月島櫻兩位索人妻平時好鍾意去屋企附近嘅室內泳池游水，除咗展露姣好身段，仲可以盡情溝仔上床，例如見到有健身教練，兩女就會即刻捉對方入更衣室嚟個大混戰；見到小鮮肉，兩女更加唔會放過，帶對方去爆房瘋狂激戰。不過兩位人妻之所以咁做，其實係有苦衷，因為佢哋備受老公冷落，慾火長期未能宣洩，咪去泳池嗒仔囉！

無法抗拒 於SOD推出嘅《強制中出的妊活穴妻》入面，小倉由菜嬌俏可人，但係婚後不久，老公就以冇精神為理由而拒絕上床，搞到變成無性夫妻。枯燥嘅由菜決定搵班男街坊幫手解決慾火，由於菜妹又索又好身材，而且仲可以打真軍兼中出收場，班男街坊梗係唔會抗拒啦，一於同阿妹上床拚個你死我活！而由菜得到滿足之後，已經唔再需要老公喇，每晚同男街坊盡情Happy！

甘願清倉 片廠MADUM MANIAC炮製嘅《癡女人妻控制不住性慾》，講述中野真子表面上係一位賢淑人妻，同老公相當恩愛，但其實老公早就畀飢渴嘅真子榨乾晒而唔再行房。不過冇問題，因為真子溝仔有法，成日借啲意叫男街坊幫手修理家居電器，當對方入屋之後，真子就會即刻剝光豬，再主動做前戲，男街坊見真子秀色可餐，而且仲咁主動，都甘願獻上精力，畀阿妹清晒倉！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔知大家同啲街坊關係好唔好呢？以前本仙住屋邨都識好多街坊，鄰里關係搞得好好，但係點好都唔及今日為大家介紹嘅「近所人妻系列」中，班男女街坊咁好到上埋床喇！喺3部作品中，稻森美優、月島櫻主演嘅《近所人妻穿着泳衣讓人感到舒服》就最得本仙歡心，除咗因為兩位女優身材火辣又癡態盡現，亦因為佢哋同男優喺不同場景激戰，有浴室又有泳池，場面豐富，仲帶出一種喺公眾場所搞搞震嘅刺激感覺。

撰文：賢