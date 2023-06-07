歡樂性講堂：遠離糖尿病恢復性福

Q：本人62歲，去年驗出患上輕度糖尿病，醫生吩咐我要食藥和改變飲食習慣。現時整體的三高問題還算控制得好，但性功能在病前病後都變差，有勃起困難和不夠硬，親熱時有困難。問醫生意見說只要快些處理糖尿病就有機會恢復部分性功能，想問如兩者有密切關係，若我的病治不好，會變成性無能嗎？孫先生

A：糖尿病是一種慢性內分泌疾病，是導致男性性功能障礙的元兇，症狀包括勃起困難、持久力弱和早洩。成因是長期高血糖引發血管和神經病變，神經末梢釋放的神經介質不足，導致神經傳導和反射障礙，干擾正常性功能。而患者服用降血糖藥物，其副作用主要是陽痿，因藥物於遏抑血糖之同時，也會干擾到男性的內分泌系統如雄激素分泌等，雄激素能驅動勃起功能，分泌不足使性能力一蹶不振。

患者需積極控制糖尿病，降低血糖、血壓、血脂水平，的確有助改善性能力。有些久患糖尿病者長期依賴藥物調節，這樣的話，性功能只會持續惡化，控制勃起的自律神經功能衰退和血管硬化將難以復原，即有機會造成永久的性功能障礙。

早占勿藥，不要任由病情轉壞是關鍵點。接受治療期間，患者可通過輔助性治療方法去彌補性功能障礙，例如使用陰莖勃起輔具或由醫生處方口服藥物等。患者可嘗試調整心態，把這種因糖尿病衍生出來的性功能障礙視為一種病症，並不牽涉個人失敗。心理思想包袱會使男性產生不安焦慮，焦慮緊張和自信心低落只會令病情雪上加霜。積極的治療心態，配合適當運動和改善飲食，均可有助性功能逐步恢復。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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