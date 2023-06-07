今夜一丁：Angie Griffin 千萬級暴峰女神

論巨乳性感女Coser，唔少人總會以為係日本嘅特產，其實外國亦有好多爆乳級火辣尤物，好似呢位嚟自美國嘅Angie Griffin，更可謂當中嘅殿堂級人物。

魅力爆棚 作為美國性感女Coser代表人物之一，Angie Griffin嘅出道前經過其實已相當精彩，事關連佢自己亦冇諗過會成為Coser，更加冇諗過社交帳號有逾1,300萬粉絲。如此一位千萬級網紅兼性感女Coser，不但足證佢魅力過人，更絕對配得上Cosplay界女神呢個稱號。

其實喺Cosplay界爆紅前，佢本身係一位模特兒，而且喺業界有相當高嘅人氣。細個時已經憑住可愛樣貌，成為兒童模特兒嘅佢，當時已經對模特兒及表演工作抱有濃厚嘅興趣，因此大學畢業後，佢一邊做時裝模特兒一邊拍片做網紅。不過，雖然佢擁有奇峰凸出嘅火爆上圍，同埋標致嘅樣貌，但卻未能令佢喺模特兒事業攀上更高峰，所以佢慢慢將事業重心放喺拍片上，並憑住多條惡搞片獲得極高人氣。

反應熱烈 既然佢嘅網紅事業做得有聲有色，點解後來又會成為性感女Coser呢？原來跟佢一條片嘅內容有關。當時佢Cosplay一個女英雄嘅角色，喺緊身衣下火辣身材展露無遺，加上當時佢經常影性感寫真關係，故此呢段影片不但令佢人氣度爆燈，更燃起佢成為性感Coser嘅諗法。

Angie Griffin表示除咗見網民反應熱烈外，當時經常收到Cosplay活動主辦單位嘅邀請，加上性感Cosplay亦係一個唔錯嘅拍片題材，故此佢便轉型成為Coser。而佢每次登場時，不但會成為展場嘅焦點，佢嘅性感Cosplay寫真喺網絡同樣成為話題，就係咁，佢便成為美國Cosplay界及社交網絡社嘅人氣女神。

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：38DDD-26-38

社交網站

貴為美國其中一位當紅女Coser，Angie Griffin憑住一對激凸爆乳，以及令人流晒口水嘅火辣Cosplay而聞名。當然佢亦唔會錯過呢個機會，開設埋OnlyFans帳號全力吸金啦！

撰文：魂