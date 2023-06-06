今夜一丁：西野夢菜 F奶美容妹

身處依家嘅社會，人人都會面對唔同壓力，所以你會見到好多人都黑口黑面，甚至唧都唔笑！講真喺逆境求存，心態一定要保持樂觀先可以撐落去，點先可以感受番啲正能量？來自日本寫真界嘅天真「笑」女西野夢菜，或者可以令你重拾歡容。

好多人誤以為寫真女優之所以要靠美色搵食，因為身上冇乜嘢技能，查實有唔少女優都擁有高學歷，甚至係專業人士，好似村上梨衣名係營養師、穗波晴瑠係整體師，而今日為大家介紹嘅西野夢菜就係一位美容師。今年22歲嘅夢菜，擁有一副稚氣未消嘅童顏，笑容甜度極高，令人一見難忘，仲充滿治愈感。講到身材，阿妹嘅個子中等，有5呎3吋高，最重要係凹凸有致，心口對F奶夠晒飽滿，而且質感天然、彈力十足，加埋肌膚雪白細嫩，可以話係相當養眼。

擁專業資格

夢菜喺上年11月以寫真女優身份喺媒體亮相，憑住可愛童顏同出眾身材，引嚟唔少觀眾關注。據講，當初阿妹喺東京街頭被藝能事務所嘅星探發掘，之前喺一間專科學校讀美容，仲擁有專業美容師資格添！夢菜坦言，畢業後一心諗住做美容師，但又覺得有機會拍寫真係好難得嘅體驗，所以暫時會專注於寫真事業。身為寫真迷，絕對支持夢菜嘅決定，畢竟童顏巨乳集一身，而事實上，佢出道冇幾耐就有得推出寫真集，仲特登去雪地同溫泉旅館拍攝，好多女優恨都恨唔到呀！